5 Alasan Kenapa Kamu Harus Nonton Drakor Why Her, Drama Misteri yang Diperankan Oleh Hwang In Yeop

Drakor Why Her resmi tayang sejak 3 Juni 2022 lalu di SBS.

TRIBUN-MEDAN.COM - Why Her merupakan drama Korea yang menceritakan tentang seorang pengacara berbakat bernama Oh Soo Jae (Seo Hyu Jin) yang menjadi mitra paling muda di TK Law Firm yang saling jatuh cinta dengan Gong Chan (Hwang In Yoep, seorang siswa sekolah hukum berusia 27 yang hangat dan polos, tetapi menyembunyikan masa lalu yang menyakitkan dengan nasib yang tak terduga.

Why Her diperankan oleh aktor dan katris ternama Korea seperti, Seo Hyun Jin, Hwang In Yeop, Heo Jun Ho, Bae In Hyuk dan Lee Joo Woo.

Selain menampilkan aktor dan aktris ternama, ini 5 alasan kamu harus menonton drakor Why Her .

1. Disutradarai oleh Park Soo Jin

Drakor Why Her adalah karya dari sutradara terkenal Korea Selatan, Park Soo Jin.

Park Soo Jin telah menyutradarai beberapa drakor sukses seperti Doctor (2016), While You Were Sleeping (2017), dan The Hymne of the Death (2018).

Dengan pengalamannya dalam menggarap drama-drama populer, penonton berharap drakor Why Her juga akan meraih kesuksesan seperti karya-karya Park Soo Jin sebelumnya.

2. Dibintangi oleh aktor muda dan veteran

Drakor Why Her melibatkan sejumlah aktor dan aktris terkenal Korea Selatan untuk membawa kesuksesan.

Di antara mereka adalah Seo Hyun Jin, Hwang In Yeop, Lee Jin Hyuk, dan Lee Joo Woo.

Tidak hanya dibintangi oleh aktor muda, drakor Why Her juga akan melibatkan aktor veteran Heo Joon Ho sebagai salah satu pemeran utama.

3. Ajang comeback untuk Seo Hyun Jin dan Hwang In Yeop

Drakor Why Her akan menjadi kesempatan bagi Seo Hyun Jin dan Hwang In Yeop untuk berakting bersama setelah sebelumnya tampil dalam drama The Sound of Magic dan You're My Spring.