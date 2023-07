JADWAL Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini, Persikabo 1973 Vs Persija Jakarta hingga Derby Jatim

Jadwal siaran langsung Liga 1 2023-2024 hari ini, Minggu (9/7/2023) Persikabo 1973 vs Persija Jakarta

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung Liga 1 hari Ini menyajikan tiga pertandingan, Minggu (9/7/2023).

Duel derbi Jatim antara Madura United vs Persik Kediri, serta ada pula Persikabo 1973 vs Persija Jakarta, dan Bhayangkara FC vs RANS Nusantara.

Laga Madura United vs Persik akan dihelat di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan mulai pukul 15.00 WIB.

Sementara duel antara Bhayangkara FC vs Rans Nusantara bakal berlangsung di Stadion Patriot Chandra Bhaga mulai pukul 19.00 WIB.

Kemudian Persikabo 1973 akan menjamu Persija di Stadion Pakansari juga mulai pukul 19.00 WIB.

Baca juga: UPDATE Bursa Transfer Man United Lepas David De Gea, Penggantinya dari Inter Merapat Pekan Depan

Jadwal Liga 1 Hari Ini

Minggu (9/7)

Pukul 15.00 WIB - Madura United vs Persik Kediri

Pukul 19.00 WIB - Persikabo 1973 vs Persija Jakarta

Pukul 19.00 WIB - Bhayangkara FC vs RANS Nusantara

Persija Amankan Amunisi

Jelang laga melawan Persikabo 1973 bergulir, Macan Kemayoran mendapatkan kabar baik.

Dua pemain mereka yang awalnya cedera kini kondisinya mulai membaik dan mulai ikut berlatih secara reguler.

Dikutip dari laman resmi Persija, mereka adalah Ondrej Kudela dan Dony Tri Pamungkas.