LINK NONTON Live Streaming Persikabo 1973 Vs Persija Jam 19.00 WIB, Akses di Sini Gratis via HP

Jadwal siaran langsung Liga 1 2023-2024 hari ini, Minggu (9/7/2023) Persikabo 1973 vs Persija Jakarta

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming duel antara Persikabo 1973 vs Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-2, Minggu (9/7/2023).

Laga Persikabo 1973 vs Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 2023/2024 pekan kedua akan berlangsung di Stadion Pakansari, Minggu (9/7/2023) kick-off jam 19.00 WIB Live Indosiar.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Persikabo vs Persija bisa ditonton via live streaming gratis via HP.

Adapun link nonton live streaming Persikabo 1973 vs Persija bisa di klik tautannya di akhir artikel. >>>LINK

Menghadapi Persija, Persikabo 1973 sangat menyadari kekuatan kubu lawan ada di dua pemain lincahnya.

Mereka adalah, Riko Simanjuntak dan Ryo Matsumura.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pelatih Persikabo 1973, Aidil Sharin.

"Persija punya kekuatan di Riko (Simanjuntak)," ucap Aidil Sharin, Sabtu (8/7/2023).

"Dan pemain baru mereka yang berasal dari Jepang (Ryo Matsumura)," sambung

Aidil Sharin.

Aidil yakin bahwa mengunci pergerakan Riko Simanjuntak dan Ryo Matsumura berpengaruh terhadap serangan yang dilancarkan Persija.

Dengan demikian, Marko Simic yang menjadi ujung tombak Persija akan frustrasi di lini depan.

"Kalau kami bisa kunci dua pemain ini," tutur pelatih asal Singapura tersebut.

"Pasti Marko Simic kesulitan cetak gol, terutama untuk bola-bola atas," kata Aidil Sharin.

Dia berharap anak asuhnya dapat menjalankan dengan baik di laga kontra Persija ini.