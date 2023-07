KECEWA PSSI Hentikan Liga 2, Atta Halilintar Tinggalkan FC Bekasi, Kini Ditangani Putra Siregar

TRIBUN-MEDAN.COM - Beberapa waktu lalu, sempat heboh Atta Halilintar meluapkan kekecewaannya atas keputusan PSSI yang memberhentikan gelaran Liga 2 musim 2022/2023 dan hanya memainkan kompetisi Liga 1.

Ternyata hal itu membuat Atta Halilintar memilih untuk melepas klub nya yang tengah berjuang di Liga 2 untuk naik ke Liga 1.

Sepeninggal Atta Halilintar, FC Bekasi City akhirnya bergerak menjelang Liga 2 2023/2024.

Tim yang kini dipegang Bos PS Store Putra Siregar itu memperkenalkan tim pelatih barunya.

Kali ini, FC Bekasi FC dibesut Widyantoro. Dia pernah menjadi pelatih PSS Sleman, Persis Solo, PSIS Semarang dan Persijap Jepara.

Dia didamping Ridwan Oesman dan Ivan Wirajaya sebagai asisten pelatih.

Kemudian untuk pelatih fisik didampingi Robby Margiyana dan Ahmad Fauzi sebagai pelatih kiper.

Pengumuman ini dilakukan akun instagram resmi klub itu, @fcbekasi, baru-baru ini.

"THE COACH IS HERE!

WELCOME COACH!" tulisnya.

Postingan ini ditanggapi sang owner, Putra Siregar.

"Bismillah mohon kerjasamanya coach," tulisnya.

Sebelumnya, Atta Halilintar bersama juga dengan Putra Siregar memiliki sebuah tim sepak bola yaitu FC Bekasi City yang saat ini sedang berjuang di Liga 2.

Mengetahui keputusan PSSI terhadap Liga 2, membuat Atta Halilintar merasa kapok dengan industri sepak bola Indonesia.

Dalam unggahannya itu, Atta Halilintar seakan `ingin pamit dari keterlibatannya selama ini. Hal itu disampaikan Atta Halilintar melalui unggahan di Instagram pada Kamis (12/1/2023).