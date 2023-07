PSMS Medan Kembali Datangkan Pemain, Kontrak Eks Persiraja Banda Aceh

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- PSMS Medan terus mendatangkan pemain untuk mematangkan kerangka tim jelang bergulirnya kompetisi Liga Nusantara (Liga 2) musim 2023/2024.

Teranyar, tim berjuluk Ayam Kinantan mendatangkan pemain asal Aceh, Assanur Rijal Torres.

Kabar dipermanenkannya Rijal Torres tersiar lewat unggahan akun Instagram resmi @official_psmsmedan, Selasa (11/7/2023). Ia merupakan pemain kesebelas yang direkrut oleh PSMS Medan sejauh ini.

"Welcome Assanur Rijal "Torres". Dari tanah rencong "Aceh" siap berjuang untuk tanah Melayu Deli. Rijal Torres is green now," tulis keterangan PSMS Medan, Selasa (11/7/2023).

Rijal Torres adalah pemain andalan Persiraja sejak lama di sektor penyerang sayap.

Musim lalu Torres sempat diumumkan gabung Persis Solo, namun akhirnya dia bermain untuk FC Bekasi City.

Namun ia tak banyak mendapat menit bermain di sana.

Penggawa yang baru saja dipermanenkan oleh PSMS Medan ini memiliki satu keunikan.

Pasalnya dia kerap dijuluki atau dipanggil dengan sebutan Torres, nama yang cukup fenomenal dalam kancah sepakbola Eropa.

Nama panggilan itu didapatkan Assanur Rijal saat bermain di SSB Indrapuri.

Ketika berlatih dia sering memakai jersey eks striker Timnas Spanyol, Fernando Torres, sehingga pelatih dan rekan setimnya kerap memanggilnya dengan nama itu.

Selain Rijal, PSMS Medan juga disebut-sebut bakal mempermanenkan pemain ke-12, Cakra Yudha. Ditanya soal dua penggawa baru ini Dirut PT KMI, Arifuddin tidak menampik. Dirinya mengungkap, dalam waktu dekat memang pihaknya akan mengumumkannya.

"Cakra sama Torres? Insya Allah musim ini bakal memperkuat kitalah. Tinggal tunggu welcome-welcomenya (pengumuman kontrak) saja lah," ucapnya.

Hingga saat ini, PSMS Medan sudah mengontrak sebelas pemain. Di antaranya Nico Malau, Abdul Rohim, M Fardan Harahap, Joko Susilo, Ichsan Pratama, Azis Hutagalung.

Ada juga Rachmad Hidayat, Putra Chaniago, Yuda Risky, M Rizky, dan Rijal Torres.

PSMS juga sudah melengkapi skuat pelatih yang dikomandoi oleh Ridwan Saragih.

Ia dibantu asisten seperti Legimin Rahardjo, pelatih kiper, Agus Triyono, dan pelatih fisik Rony Azani.

(cr12/tribun-medan.com)