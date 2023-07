TRIBUN-MEDAN.com - Bikin perusahaan dengan Rudy Salim, Putri Ariani bakal sumbangkan hasil kerjasamanya.

Penyanyi Putri Ariani baru saja menjalin kerjasama dengan Rudy Salim.

Peraih Golden Buzzer di America's Got Talent itu akan membangun perusahaan berbasis digital dan non digital bernama Everything Putri Ariani.

Penyanyi Putri Ariani dan Rudy Salim di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa (11/7/2203). Putri Ariani mengatakan, rumah tersebut memang diberikan Rudy Salim secara cuma-cuma. Namun, Putri Ariani menolaknya. (Warta Kota/Arie Puji)

"Hari ini kami adakan acara pendirian perusahaan digital bisnis bersama Putri Ariani bernama Everything Putri Ariani," jelas Rudy Salim dalam jumpa pers di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa (11/7/2023).

"Pengembangan bisnis ini dilakukan dalam bentuk digital dan non-digital," lanjut Rudy.

Putri Ariani menyebut bahwa sebagian pendapatannya dari kerja sama tersebut akan disalurkannya ke yayasan yang telah dibentuknya.

Ia merasa pendapatan yang diperolehnya itu merupakan titipan dari Tuhan dan dirinya ingin orang lain bisa ikut merasakan juga.

"Pendapatan Putri Ariani sebagian akan masuk ke yayasan tersebut, untuk pekerjaan kemanusiaan, kesehatan, dan untuk orang-orang yang tidak mampu," ucap Putri Ariani.

"Karena harta itu titipan dari Allah, gimana caranya Putri bisa amanah dengan harta yang dititipkan dan mewujudkan hubungan baik sesama manusia, Putri mendirikan ini dari sebagian harta Putri," terangnya.

Rudy Salim akhirnya buka suara soal kabar dirinya memberikan rumah mewah cuma-cuma untuk Putri Ariani. (WartaKota/Arie Puji Waluyo)

Rudy Salim pun membeberkan produk digital dari Everything Putri Ariani yang nantinya akan dijalankan.

"Ada tiga komponen pilar utama, pertama educating, entertaining, dan enchanting. Fase pertama ada tiga program, yaitu Bermusik dengan Rasa, Berputar dan Tripod," jelas Rudy.

"Bukan tidak mungkin Everything Putri Ariani akan meluaskan pangsa pasar ke negara tetangga. Sebagai partner strategis kami akan mengembangkannya," lanjutnya.

