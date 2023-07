Vasaka The Reiz Condo Beri Kemudahan Bayar Rp 20 Juta Siap Huni

Vasaka the Reiz Condo hadir untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal prestisius bagi warga Kota Medan.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Vasaka the Reiz Condo merupakan apartemen yang didevelop oleh PT Waskita Karya Realty, anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang berlokasi di Jalan Tembakau Deli No 1 Medan. Vasaka the Reiz Condo hadir untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal prestisius bagi warga Kota Medan.

Memasuki semester pertama tahun 2023, hunian apartemen Vasaka the Reiz Condo di Medan telah mencapai penjualan 70 persen. Capaian prestasi menggembirakan ini mendorong manajemen PT Waskita Karya Realty menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki unit yang masih tersedia dengan berbagai kemudahan menarik. Salah satunya adalah cukup membayar booking fee senilai Rp 20 juta, sudah dapat memiliki apartemen di pusat Kota Medan.

"Progres penjualan Vasaka the Reiz Condo sampai dengan Juni 2023 sudah berhasil mencapai 70 persen," ungkap Project Director Vasaka the Reiz Condo, Rishan Kurnia di Medan, Rabu (12/7/2023). Ia menambahkan, saat ini Vasaka the Reiz Condo telah jadi dan sudah siap dihuni.

Melalui paparannya, Vasaka The Reiz Condo merupakan hunian eksklusif yang mengusung konsep Fabulous Residence dilengkapi dengan fasilitas premium yang dibangun di atas lahan seluas 7.876 m2 dengan total 482 unit dan 28 lantai.

Baca juga: SOSOK Bharat Jain, Pengemis Terkaya di Dunia, Berpenghasilan Belasan Juta dan Tinggal di Apartemen

"Vasaka the Reiz Condo merupakan salah satu aset investasi maupun tempat tinggal terbaik saat ini di Kota Medan karena letaknya yang strategis tepat di pusat Kota Medan," kata Rishan.

Rishan Kurnia kemudian menyebutkan sejumlah keunggulan apartemen Vasaka the Reiz Condo. Selain mempunyai fasilitas standar seperti swimming pool, gym, dan playground, apartemen Vasaka The Reiz Condo juga memiliki fasilitas yang fabulous.

Seperti Grand Lobby yang merupakan lobby apartemen terbesar dan terluas di Pusat Kota Medan yang juga dilengkapi oleh fasilitas meeting room, meeting lounge, dan business center.

Terdapat pula Sterling & Stellar Hanging Garden terletak di lantai 15, yang menjadi satu-satunya fasilitas Hanging Garden pertama di Kota Medan.

"Dilengkapi dengan library yang memiliki city view kota Medan yang sangat indah. Serta Stellar Hanging Garden yang merupakan fasilitas lounge untuk para penghuni Vasaka The Reiz Condo yang ingin mengadakan garden party," sebutnya.

Vasaka The Reiz Condo juga menyediakan fasilitas parkir sebanyak 6 lantai dimana penghuni akan tetap mendapatkan ketersediaan lahan parkir bagi kendaraannya.

"Saat ini, Vasaka the Reiz Condo mempunyai program kemudahan bagi calon penghuni yaitu cicilan developer hingga 60 kali, subsidi developer sampai Rp 400 jutaan, free biaya akad, free smarthome, dan yang paling menarik cukup bayar booking fee Rp 20 juta sudah bisa memiliki apartemen di pusat kota Medan," ujar Rishan Kurnia.