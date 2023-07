Chord dan Lirik Lagu Batak Pulo Samosir Dipopulerkan Viky Sianipar 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu ciptaan Nahum Situmorang ini menggambarkan keindahan dan kerinduan seseorang untuk mengunjungi Pulau Samosir yang berada di tengah danau Toba.

Lagu Batak Pulo Samosir ini juga berisi mengenai kekaguman seseorang akan tanah kelahirannya.

Lagu Lagu Batak Pulo Samosir dipopulerkan oleh Viky Sianipar.

Lagu Lagu Batak Pulo Samosir ini menceritakan tentang kebanggaan orang Batak yang tinggal di pulau Samosir, Sumatra Utara.

Chord dan Lirik Lagu Batak Pulo Samosir

Intro

G C Em D

(2x)

[Verse 1]

G C G

Pulo samosir do haroroanku samosir do

C G

Ido asalhu sai tong ingotonhu

C G

saleleng ngolungku hupujiho

C G

Ido asalhu sai tong ingotonhu

C G

saleleng ngolungku hupujiho

G C G

Disi do pushokhi pardengkeanhu haumangki

C G

Gok disi hansang nang eme nang bawang

C G

rarak do pinahan di dolok i

C G

Gok disi hansang nang eme nang bawang

C G



rarak do pinahan di dolok i

[Refrain]

A D

Laope au marhuta sada

A D

Tung sopola leleng nga mulak au

A D

Diparjalanan ndang sonang au

A D

Sai tu pulo samosir ma sihol au

