Ini Alasan Kenapa Kamu Harus Nonton King of Desert, Drama yang Diperankan Jin Goo dan Jang Dong Yoon

TRIBUN-MEDAN.COM - Drakor King of Desert, juga dikenal sebagai The King of Desert, adalah sebuah drama yang mengisahkan tentang pilihan yang diambil oleh orang-orang yang meyakini bahwa uang adalah segalanya, dan mereka yang memiliki pandangan sebaliknya.

King of Desert merupakan hasil kolaborasi antara WATCHA dan penulis Kim Bo Tong, yang sebelumnya telah menulis webtoon populer seperti Amanza dan D.P. yang kemudian diadaptasi menjadi drama.

Drama King of Desert disutradarai oleh Kim Bo-Tong, Lee Tak, dan Lee Tae-Dong, dan terdiri dari total 6 episode.

Drama ini tayang pada 16 Desember 2022 lalu.

King of Desert menampilkan sejumlah aktor dan aktris ternama seperti Jin Goo, Yang Dong Geun, Jang Dong Yoon, dan banyak lagi.

Kemampuan akting para pemeran dalam drama ini tidak perlu diragukan lagi.

Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kamu harus menonton drakor King of Desert:

1. Dibintangi oleh aktor-aktor terkenal

Proyek yang ditulis oleh Kim Bo Tong ini melibatkan Jin Goo sebagai pemeran utama.

Jin Goo baru-baru ini mendapatkan perhatian lewat perannya dalam film The Witch: Part 2. The Other One dan My Lovely Angel, serta drama A Superior Day, Legal High, dan Untouchable.

Selain itu, Yang Dong Geun, yang aktif dalam bidang akting dan musik, juga akan bergabung dengan Jin Goo sebagai pemeran utama.

Yang Dong Geun baru-baru ini membintangi drama Lost pada tahun 2021 dan film Yaksha: Ruthless Operations pada tahun 2022. Aktor kelahiran tahun 1979 ini juga telah dikonfirmasi akan membintangi drama Cheer Up.

Jang Dong Yoon, seorang aktor tampan dengan kemampuan akting yang solid, juga siap membintangi King of the Desert.

Dia terakhir kali tampil dalam drama Search, The Tale of Nokdu, dan lain-lain, dan telah dikonfirmasi akan membintangi drama baru My Man is Cupid.