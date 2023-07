Deretan Fakta Menarik Drakor Can We Be Strangers, Drama Genre Romantis dengan Sentuhan Komedi

Drakor Can We Be Strangers tayang pada Rabu (18/01/2023) lalu.

TRIBUN-MEDAN.com - Can We Be Strangers adalah drama Korea yang menceritakan tentang perceraian seorang wanita bernama Oh Ha Ra yang diperankan oleh Kang So Ra.

Can We Be Strangers tayang pada Rabu (18/01/2023) lalu dan memiliki genre romansa dengan sentuhan komedi.

Can We Be Strangers disutradarai oleh Kim Yang Hee dan ditulis oleh Park Jin Ree.

Selain Kang So Ra, drama ini juga dibintangi oleh beberapa artis lainnya seperti Jang Seung Jo dan Jo Eun Ji.

Ada beberapa fakta menarik tentang drama Can We Be Strangers:

1. Cerita tentang mantan suami-istri yang bertemu kembali

Drama Korea Can We Be Strangers mengisahkan tentang cinta dan perceraian antara pasangan pengacara.

Drama ini mengikuti kisah mantan suami-istri yang tak sengaja bertemu lagi.

Oh Ha Ra (diperankan oleh Kang So Ra), seorang pengacara terkenal yang dijuluki Dewi Litigasi, pernah menikah dan bercerai dengan Goo Eun Beom (diperankan oleh Jang Seung Jo), yang juga seorang pengacara berbakat.

Setelah bercerai, mereka menjadi seperti orang asing satu sama lain.

Namun, takdir mempertemukan mereka kembali ketika keduanya bekerja di firma hukum yang sama. Hubungan mereka pun dimulai kembali.

2. Comeback Kang So Ra

Can We Be Strangers merupakan drama comeback bagi Kang So Ra setelah vakum selama lebih dari empat tahun.

Sebelumnya, ia hanya tampil sebagai cameo dalam drama Korea The Beauty Inside pada tahun 2018.