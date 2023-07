Lirik Lagu Batak Mardua Holong Dipopulerkan Omega Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Mardua Holong yang dipopulerkan Omega Trio dirilis akun youtube Wahana Record pada 13 November 2016

Lagu Batak Mardua Holong yang diciptakan musisi Batak bernama Saut Barasa salah satu personel Omega Trio dalam album Mardua Holong.

Lagu Batak Mardua Holong menceritakan tentang perpisahan seseorang yang telah menjalankan hubungan yang lama dengan sang kekasih.

Akan tetapi, kekasihnya menghianati cinta yang telah ia perjuangkan sehingga membuat dirinya hancur.

Lirik Lagu Batak Mardua Holong

Intro

Denggan do nian ito, hita na mamukka padan

Denggan ma nian molo tung ikkon sirang

Unang pola be hita mardongan-dongan hasian

Holan na mambahen haccitni rohai

Arian nang borngin i, sai busisaon rohakhi

Bohado ujungni hubunganta hasian

Sai hurippu do ito setia ho salelengon

Hape mardua holong dipudikhi

Reff

Tarsongon bunga naung malos di ladangi

Songonima rohakki nungnga malala

Dang hurippu songoni

Dibahen ho holonghi gabe meam-meammu

Sae ma ito, sae ma sude

Sae ma holan ahu gabe korbanmu

Marisuang ari dohot tikki i

Holan alani cinta palsu mi

