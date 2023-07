TRIBUN-MEDAN.com - YouTuber Amerika tuai hujatan usai menyebut nasi lemak sebagai makanan khas Indonesia.

Selain itu, cara makannya pun disorot.

Konten reaksi di YouTube hingga kini masih banyak diminati.

YouTuber Amerika Tuai Hujatan, Sebut Nasi Lemak Sebagai Makanan Khas Indonesia, Cara Makan Disorot

Apalagi jika menyinggung tentang Indonesia, tak ayal banyak warganet Indonesia yang bakal menonton.

Tapi sepertinya akun YouTube asal Amerika Serikat ini tak bisa membedakan makanan khas Indonesia dan Malaysia.

Ya, kedua makanan itu adalah Nasi Lemak dan Nasi Uduk.

Simak selengkapnya!

Dilansir dari WorldOfBuzz pada Jumat (14/7/2023), akun YouTube REACT membuat geger warganet yang menonton.

Mereka ternyata salah menghidangkan makanan, padahal dalam foto Thumbnail video mereka sedang mencoba makanan Indonesia.

Judul video tersebut adalah "Americans Try Indonesian Food For The First Time! (Nasi Goreng, Mie Tek Tek, Gado-gado)" [Orang Amerika Mencoba Makanan Indonesia Untuk Pertama Kalinya] yang diunggah 3 bulan lalu.

Video itu masih menjadi perdebatan warganet di kolom komentarnya karena warganet Malaysia juga memprotes kesalahan yang mereka buat.

Dalam video terlihat orang-orang Amerika Serikat ini mencoba Nasi Uduk, tapi ternyata si pembuat video malah menghidangkan Nasi Lemak.

Diketahui, Nasi Lemak adalah makanan khas Malaysia, meski berbahan dasar sama, Nasi Lemak memiliki ciri khusus yaitu dengan lauk ikan.

Pada hidangan ke-6 itu mereka membuat kesalahan besar.