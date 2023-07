JADWAL Siaran Bola Liga 1 Hari Ini, Big Match Persija Vs Bhayangkara FC, PSIS Vs Persebaya

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran bola pertandingan Liga 1 hari ini, Minggu (16/7/2023) tersaji dua laga terakhir pekan ketiga.

Dua pertandingan hari ini yakni PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya di Stadion Jatidiri dan Persija vs Bhayangkara FC di Satdion Patriot Candrabhaga.

Laga PSIS vs Persebaya Surabaya akan kick off jam 15.00 WIB, duel Persija vs Bhayangkara FC akan mulai jam 19.00 WIB.

Duo big match Liga 1 hari ini semuanya akan disiarkan secara langsung di Indosiar.

Selain itu, pertandingan Liga 1 hari ini juga dapat disaksikan melalui live streaming Vidio.com.

Sebelum dua laga ini digelar, Persebaya Surabaya menempati posisi ketujuh dengan empat poin. Sementara PSIS Semarang terdampar di urutan 13 dengan tiga poin.

Baca juga: Lionel Messi Dipublikasikan Inter Miami, Begini Komentarnya Gabung Klubnya David Beckham

Sedangkan Persija Jakarta yang musim lalu runner-up, kini terlempar di urutan 15 klasemen dengan dua poin saja.

Dan Bhayangakra FC menjadi juru kunci di dasar klasemen karena belum mendapatkan poin hingga pekan kedua.

Persebaya Tak Patok Kemenangan

Pelatih Persebaya, Aji Santoso secara terang-terangan tak mematok pada kemenagan.

Ia merasa bisa bersyukur bisa mencuri satu poin dari Laskar Mahesa Jenar.

"Minimal mendapatkan satu poin, syukur-syukur membawa tiga poin meskipun tidak mudah," ujar Aji Santoso dilansir melalui laman Persebaya (15/7/2023).

Baca juga: HEAD to Head PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya Liga 1 Prediksi Susunan Pemain, Link Live Streaming

"Kekuatan dan kualitas PSIS sekarang berbeda dengan sebelumnya.” lanjutnya.

Terlebih pada laga ini Bruno Moreira terancam tak bisa memperkuat Bajul Ijo.