Ungkap Kondisi Syahnaz-Jeje Imbas Skandal Perselingkuhan, Ketua Manager Artis : Sangat Tertekan

TRIBUN-MEDAN.COM – Ketua Manager Artis Indonesia (Imarindo) Nanda Persada ungkap kondisi Syahnaz Sadiqah saat ini imbas perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett terbongkar.

Nanda Persada mengungkapkan bahwa kondisi Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda saat ini sangat tertekan.

Dan berbeda dengan kesan seolah baik-baik saja yang diperlihatkan Jeje Govinda dan Syahnaz Sadiqah di depan publik.

Nanda mengatakan saat pertama bertemu dengan Jeje, ia sempat melontarkan pertanyaan tentang kondisi Jeje menghadapi gosip perselingkuhan Syahnaz dengan aktor Rendy Kjaernett.

"Je, gimana Je, are you okay? (dijawab) 'I'm okay mas,'" kata Nanda dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Selasa (18/7/2023).

Walaupun mengatakan baik-baik saja, kesan berbeda juga dilihat Nanda ketika akhirnya bertemu langsung dengan Jeje dan Syahnaz.

Nanda melihat Jeje dan Syahnaz tampak tertekan dan sedang berjuang untuk mempertahankan rumah tangga.

"Sangat-sangat (tertekan)," ujar Nanda.

Selingkuh Bareng, Rendy Kjaernett Sebut Syahnaz Harus Minta Maaf ke Lady Nayoan: Bukan Cuma Gua (Instagram)

"Terus pas lagi makan kelihatan banget gimana sih orang-orang yang sama-sama fight untuk tetap bisa bareng, bersama, sampai 'kamu makan apa?' Suap-suapan," lanjut Nanda.

Begitu juga dengan Syahnaz yang mendapat banyak kritik dan cibiran atas setiap tindakannya setelah terseret rumor perselingkuhan.

Termasuk ketika Syahnaz terlihat tersenyum dalam video pernyataan bersama Jeje.

"Belum lihat kan Syahnaz nangis-nangis?" kata Nanda.

"Kan enggak semua harus diceritain ke publik," sambungnya.

Tekanan besar dari publik juga sebenarnya berpengaruh pada pasangan yang dikaruniai bayi kembar itu.