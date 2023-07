Drakor My Lovely Boxer, Agen Olahraga yang Ingin Petinju Jenius yang Sempat Menghilang

Drakor My Lovely Boxer akan tayang perdana pada 21 Agustus mendatang.

TRIBUN-MEDAN.com - Drama Korea My Lovely Boxer mengisahkan tentang kehidupan seorang petinju wanita jenius bernama Lee Kwon Sook (Kim So Hye) dan seorang agen olahraga yang berkepala dingin, Kim Tae Young (Lee Sang Yeob).

My Lovely Boxer merupakan proyek terbaru Lee Sang Yeob setelah penampilan impresifnya di drama Eve pada tahun 2022.

Dalam drama My Lovely Boxer, Lee Sang Yeob beradu akting dengan Kim So Hye, Kim Jin Woo WINNER, Park Ji Hwan, Kim Hyung Mook, dan masih banyak lagi.

Lee Sang Yeob siap memerankan Kim Tae Young, agen S&P Sports yang mahir dalam meyakinkan atlet berbakat untuk bergabung dengan agennya.

Ia berhasil menghasilkan banyak uang dari mereka dalam waktu singkat dan mengarahkan mereka pada masa pensiun setelah bekerja keras.

Perubahan hidup Kim Tae Young terjadi ketika ia mendekati Lee Kwon Sook (Kim So Hye), yang menghilang tiga tahun yang lalu.

Sementara itu, Kim So Hye akan memerankan Lee Kwon Sook, petinju berbakat yang pernah menjadi bintang tinju pada usia 17 tahun.

Namun, tiga tahun yang lalu, tepat sebelum mencapai Grand Slam, Lee Kwon Sook tiba-tiba menghilang.

Drama Korea My Lovely Boxer merupakan adaptasi dari novel berjudul 'My Lovely Boxer Lee Kwon Sook' yang ditulis oleh penulis Choo Jong Nam.

Sebagai agen olahraga, Tae Young bertugas merekrut para atlet berbakat untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin sebelum atlet tersebut pensiun.

Suatu hari, Tae Young diberikan misi untuk merekrut kembali petinju wanita bernama Lee Kwon Sook untuk kembali bertanding di dunia tinju.

Kwon Sook adalah seorang petinju berbakat yang telah menghilang selama tiga tahun. Pada masa itu, tak ada yang bisa mengalahkannya.

Drama My Lovely Boxer akan mulai ditayangkan pada tanggal 21 Agustus pukul 9:45 malam KST. Drama ini akan tayang setiap hari Senin dan Selasa, menggantikan slot drama Korea sebelumnya, Heartbeat.

Mampukah Tae Young membawa Kwon Sook kembali menjadi petinju berbakat?

Pemeran drakor My Lovely Boxer

Lee Sang-yeob sebagai Kim Tae-young

Kim So-hye sebagai Lee Kwon-sook

Chae Won-bin sebagai Han Ah-reum

Kim Hyung-mook sebagai Lee Chul-yong

Kim Jin-woo sebagai Han Jae-min

Ha Seung Ri sebagai Jeong Su-yeon

(cr31/tribun-medan.com)