JADWAL Siaran Langsung Liga 1: PSS Sleman vs PSIS,Arema vs Bali United, Live Streaming PSM vs Persib

TRIBUN-MEDAN.com - Liga 1 menyajikan sejumalah laga menarik memasuki pekan ke-empat.

Berikut jadwal Liga 1 2023/2024 pekan ke-4 PSS Sleman vs PSIS Semarang, Arema FC vs Bali United, hingga PSM Makassar vs Persib Bandung.

Jadwal Liga 1 2023/2024 pekan 4 akan mulai bergulir mulai Jumat (21/7/2023) dan berakhir pada Minggu (23/7/2023).

DIkutip TRIBUN-MEDAN.com dari Tribunwow Liga 1 2023/2024 pekan 4 bisa disaksikan langsung di Indosiar atau melalui Live Streaming TV Online Vidio.com.

Pekan ke-4 Liga 1 2023/2024 akan dibuka dengan empat pertandingan menarik yakni PSS Sleman vs PSIS Semarang, Borneo FC vs Barito Putera, Arema FC vs Bali United, dan Dewa United vs Persik Kediri pada Jumat (21/7/2023).

PSS Sleman akan menjamu PSIS Semarang dalam lanjutan pekan ke-4 Liga 1 2023/2024 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (21/7/2023) pukul 15.00 WIB.



PSS Sleman berambisi mendapat poin penuh saat menghadapi PSIS Semarang.

Setelah kalah dari Barito Putera, PSS Sleman diprediksi tampil mati-matian demi meraih kemenangan saat melawan PSIS Semarang.

Namun langkah Super Elja, julukan PSS Sleman dalam menumbangkan PSIS Semarang diprediksi sulit.

Pasalnya, Laskar Mahesa Jenar dalam semangat tinggi seusai mengalahkan Persebaya Surabaya 2-0 di pekan ke-3 Liga 1 2023/2024 pada Minggu (16/7/2023).

Bermain di pendukungnya sendiri, PSS Sleman diprediksi tampil agresif demi mendapatkan kemenangan.

Pada jam yang sama, Borneo FC akan menjamu Barito Putera di Stadion Segiri Samarinda.

Setelah itu ada big match Arema FC vs Bali United pada pukul 19.00 WIB di Stadion Kapten I Wayan Dipta.