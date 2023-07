Liga Arab Saudi Makin Beraroma Liga Inggris, Mahrez Gabung Al Ahli, Henderson ke Al Ettifaq

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Arab Saudi makin beraroma Liga Inggris di mana pemain-pemain top dari Eropa mulai hijrah klub Saudi Pro League.

Teranyar dua pemain dari Liga Inggris yakni Riyad Mahrez (Manchester City) dan Jordan Henderson (Liverpool) dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan klub Arab Saudi.

Sudah banyak jebolan Liga Inggris yang memutuskan untuk merumput di Arab Saudi.

Sebelum Mahrez, sudah ada nama Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Ruben Neves, Roberto Firmino, dan N'Golo Kante yang sudah lebih dulu hijrah ke Arab Saudi pada musim panas ini.

Selain itu, ada nama megabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, yang memulai eksodus besar-besaran para pemain Eropa ke Timur Tengah.

Riyad Mahrez sepakat untuk hijrah ke Arab Saudi dengan mendapat kontrak jangka panjang berdurasi empat tahun.

Artinya, winger asal Aljazair tersebut akan berada di Al Ahlihingga 30 Juni 2027 mendatang.

Biaya transfer yang diminta Man City pun cukup tinggi, yakni 35 juta euro atau sekitar Rp589 miliar.

Al Ahli pun ingin segera menuntaskan transfer tersebut pada akhir pekan ini.

Selain itu, tes medis akan segera digelar dalam waktu satu hari ke depan.

Penyerang Man City, Riyad Mahrez segera gabung ke klub Liga Arab Saudi

"Riyad Mahrez ke Al Ahli, here we go! Dokumen-dokumen sedang dipertukarkan karena Man City dan Al Ahli ingin kesepakatan ditandatangani pada akhir pekan ini," cuit Fabrizio Romano.

"Mahrez akan dikontrak hingga Juni 2027. Man City akan menerima bayaran 35 juta euro dengan tambahan biaya."

"Tes medis akan dilakukan dalam 24 jam ke depan," lanjut Fabrizio.

Adapun yang bersamaan dengan Mahrez ada nama kapten Liverpool, Jordan Henderson.