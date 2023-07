LINK NONTON Live Streaming Arsenal Vs MLS All-Star Jam 7.30 WIB, Akses di Sini Gratis via HP

Link Live Sstreaming Arsenal vs MLS All-Star laga pramusim Kamis (20/7/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming laga Arsenal vs MLS All Star dalam laga uji cob Pramusim yang berlangsung Kamsi (20/7/2023) pagi WIB.

Keseruan laga Arsenal vs MLS All-Star akan digelar di Audi Field, Washington D.C, Amerika Serikat, Kamis (20/7/2023) kick off pukul 07.30 WIB.

Laga Arsenal vs MLS All Star ini tak disiarkan TV Lokal tapi tayang via live streaming.

Adapun link live streaming gratis Arsenal vs MLS All Star, tribun-medan.com sediakan di akhir artikel ini.

Pemain baru Arsenal Declan Rice bisa menjalani debutnya untuk The Gunners di pertandingan pramusim.

Mantan kapten West Ham United itu ikut diboyong ke Amerika Serikat usai diresmikan sebagai pemain Arsenal.

Declan Rice kemudian telah terbang ke AS bersama rekan setim barunya bersama dengan pemain baru lainnya di Jurrien Timber.

Sementara itu, Takehiro Tomiyasu, Rob Holding, Fabio Vieira, Gabriel Martinelli, Oleksandr Zinchenko dan Mohamed Elneny juga telah mendarat di AS setelah mereka pulih dari cedera, seperti halnya Martin Odegaard dan Leandro Trossard, yang menjadi korban dari Kamp pelatihan Gunners baru-baru ini di Jerman.

The Gunners juga mengharapkan Thomas Partey dan Emile Smith Rowe untuk bergabung dengan skuad minggu ini.

Namun, Nicolas Pepe, Nuno Tavares, Reiss Nelson, Cedric Soares, Albert Sambi Lokonga dan kiper AS Matt Turner absen karena satu alasan.

Tempat Aaron Ramsdale di gawang tidak tergantikan dan hal yang sama dapat dikatakan untuk William Saliba dan Gabriel Magalhaes di belakang.

Timber bisa ditempatkan di sisi kanan untuk penampilan perdananya Gunners, karena Kieran Tierney menempati sayap kiri sementara Mikel Arteta berhati-hati dengan Zinchenko.

Peran nomor enam akan disegel oleh Denclan Rice untuk debut persahabatan pemain Inggris itu, sementara Jorginho dan Kai Havertz dapat bergabung dengan pemain berusia 24 tahun jika Odegaard tidak mengambil risiko sejak awal.

Audi Field berpeluang menjadi saksi penampilan pemain internasional AS Folarin Balogun, tetapi Gabriel Jesus adalah striker yang lebih mungkin untuk memimpin garis dari peluit pertama bersama Bukayo Saka dan Martinelli.

Link Live Streaming Arsenal vs MLS All Star:

