Pentingnya Pemahaman Safety Management System Bagi Taruna Perhubungan Udara

Oleh: Ricdan Zieges Andika Purba, Abdurrahman Abil Hasan Asy’ari, Dewi Andini, Samuel Glenarwan Rizki Sitorus, Widya Maria Manurung, Liber Tommy Hutabarat, ST, M.Pd

Politeknik Penerbangan Medan

Dalam industri penerbangan, keselamatan menjadi salah satu aspek yang paling penting dan krusial. Keberhasilan operasi penerbangan dan perlindungan terhadap penumpang, kru, serta aset yang berharga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan sistematis dalam mengelola keselamatan (Fiyanzar et al., 2017). Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (Undang- Undang No. 1 Tahun 2009). Menurut Supriyanto (2020) Keselamatan penerbangan meliputi aspek-aspek yang terkait dengan keamanan dan keselamatan dalam operasi penerbangan, penyelidikan kecelakaan penerbangan, serta upaya pencegahan kecelakaan penerbangan melalui pengaturan perundangan, pendidikan dan pelatihan, serta melalui kampanye yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan perjalanan udara

Namun, kenyataannya masih terdapat banyak hambatan dalam memastikan keselamatan dalam penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, transportasi udara, navigasi penerbangan, dan fasilitas lainnya. Faktanya adalah bahwa kecelakaan dan insiden dalam industri penerbangan masih terjadi. Insiden penerbangan dapat mencakup pelanggaran pemisahan antara pesawat (Break of Separation/BOS) atau pelanggaran koordinasi (Break of Coordination/BOC). Data International Civil Aviation Organization (ICAO) pada kurun waktu 2012 hingga 2018 menyatakan Pada tahun 2012, tingkat kecelakaan penerbangan secara global mencapai puncaknya, dengan angka sebanyak 3,2 kecelakaan per satu juta keberangkatan. Namun, pada tahun terakhir yang tercatat, yaitu tahun 2018, jumlah kecelakaan per satu juta keberangkatan penerbangan telah menurun menjadi 2,6 kecelakaan.Terjadinya suatu kecelakaan pesawat, berbagai faktor penyebabnya tidak bisa dilepaskan, dan salah satu faktor tersebut adalah manusia (sumber daya manusia) yang terlibat dalam semua aktivitas transportasi udara, termasuk kru kokpit, kru kabin, pengatur lalu lintas udara (ATC), kru darat, dan lain sebagainya (Pakan, 2008).

Maka dari itu, untuk mencapai pengelolaan keselamatan yang efektif, penting bagi semua personel penerbangan memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan penyedia jasa penerbangan karena pengelolaan keselamatan merupakan bagian dari proses manajemen yang melibatkan setiap bagian organisasi (Anaria et al., 2017). Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO) telah menerbitkan standar dan praktik rekomendasi internasional (Annex 19) mengenai manajemen keselamatan pada tahun 2013, serta manual manajemen keselamatan (Safety Management Manual/SMM) ICAO Doc 9859 pada tahun yang sama. Safety management system (SMS) merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk memastikan operasi pesawat terbang yang aman melalui pengelolaan risiko keselamatan yang efektif. Sistem ini dirancang untuk terus meningkatkan keselamatan dengan mengidentifikasi bahaya, mengumpulkan dan menganalisis data, serta secara terus menerus mengevaluasi risiko keselamatan (International Civil Aviation Organisation, 2012).

Dengan adanya Safety Management System (SMS), penyedia layanan bandar udara, angkutan udara, dan navigasi penerbangan dapat mengimplementasikan sistem tersebut dalam operasional mereka sebagai bagian dari upaya untuk memastikan Keselamatan Penerbangan terpenuhi (Adristy et al., 2020). Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) sangat dipengaruhi oleh faktor manusia. Menurut ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) dalam jurnal Octavianie (2020) disebutkan beberapa kunci utama yang terkait dengan faktor manusia dalam keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) sebagai berikut :

a. Komitmen manajemen senior atau tingkat manajemen tertinggi dalam organisasi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kinerja optimal dari personel dan mendorong mereka untuk aktif terlibat serta memberikan kontribusi dalam proses manajemen keselamatan.

b. Tanggung jawab personel terkait manajemen keselamatan harus dipastikan berada pada tingkat yang sama dalam pemahaman dan harapan pencapaian tujuan manajemen keselamatan.

c. Organisasi harus memberikan informasi kepada personel, yaitu:

1. Pengertian mengenai sikap dan perilaku yang diharapkan terkait dengan proses dan prosedur kerja dalam organisasi.

2. Pemahaman mengenai kebijakan organisasi terkait dengan sikap dan perilaku individu personel.

Taruna perhubungan udara merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu-individu yang menjalani pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan udara dalam konteks kegiatan penerbangan dan transportasi udara. Mereka adalah calon-calon pekerja di sektor perhubungan udara yang sedang menjalani pelatihan untuk menjadi profesional dalam berbagai peran yang berkaitan dengan pengelolaan, pengaturan, dan penyediaan layanan di sektor penerbangan. Pendidikan dan pelatihan taruna perhubungan udara seringkali dilakukan di akademi atau sekolah penerbangan, yang dapat berupa institusi pendidikan atau lembaga pelatihan yang disetujui oleh otoritas penerbangan negara tertentu. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM Perhubungan) adalah instansi pemerintahan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang transportasi dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan transportasi darat, laut dan udara yang unggul, profesional dan berkualitas.

Sekolah kedinasan penerbangan di bawah naungan BPSDM Perhubungan tersebar di seluruh penjuru Indonesia antara lain : API Banyuwangi, PPI Curug, Poltekbang Medan, Poltekbang Surabaya, Poltekbang Palembang, Poltekbang Makassar, Poltekbang Jayapura. Disana, taruna perhubungan udara akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka di bidang perhubungan udara. Selama menjalani pendidikan, mereka dididik dengan keras dan disiplin, baik secara akademik, fisik maupun mental. Taruna perhubungan udara yang menjalani pendidikan di sekolah kedinasan dibawah naungan BPSDM perhubungan dibagi atas 2 kategori, yakni taruna jalur pola pembibitan dan jalur non-pola pembibitan (mandiri & reguler). Jalur pola pembibitan sendiri lulusannya dipersiapkan untuk menjadi ASN kemenhub, sedangkan non-pola pembibitan lulusannya dipersiapkan untuk bekerja di bidang industir (NON ASN). Kesamaan dari keduanya ialah, lulusan taruna perhubungan udara dipersiapkan menjadi insan perhubungan yang profesional, beretika, standard global, dan berintegritas (PRESTASI) sesuai dengan keahlian/program studi yang dia ambil selama masa pendidikan.

Mengapa pemahaman akan safety management system (SMS) itu menjadi sesuatu yang penting bagi taruna perhubungan udara?