PILU! Sedang Hamil 17 Minggu, Artis Cantik Ini Meninggal Dunia karena Anak Muda Kebut-kebutan 

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang hamil 17 minggu, artis cantik ini meninggal dunia karena anak muda kebut-kebutan.

Artis cantik ini ternyata alami kecelakaan mobil.

Lantas siapakah sosok artis tersebut?

Ya, artis itu adalah Frankie Hough.

Frankie Hough adalah seorang artis Amerika yang terkenal karena memerankan Jess Holt dari akhir tahun 2000 hingga April 2001.

Hough juga tampil di Merseybeat, Heartbeat, Where the Heart Is dan Wire in the Blood.

Saat kejadian, Frankie Hough tengah mengandung anaknya, usia kandungannya menginjak 17 minggu.

Bayi yang dikandung bintang serial Hollyoaks itu juga meninggal dunia.

Dilansir dari Dailymail Kamis (20/7/2023), saat itu Frankie Hough berada di dalam satu mobil dengan kedua anaknya, keponakan dan seorang supir bernama Adil Iqbal.

Sebelum kejadian, Adil Iqbal (22) menyetir mobil dengan satu tangan.



Kala itu, mobil melaju dengan kecepatan mencapai 197km/jam.

Adil Iqbal sempat mengunggah momen saat menyetir mobil BMW itu di akun Facebook-nya.

Mobil yang dia kemudikan lantas mengalami kecelakaan.

Ia dinyatakan bersalah dengan hukuman penjara 12 tahun karena menyebabkan Frankie Hough dan putri pertamanya Neeva meninggal.