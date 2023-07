SEDANG BERLANGSUNG Arsenal Vs MLS All-Star Laga Persahabatan, Tonton di Sini Live Streamingnya

Sedang berlangsung live streaming laga Arsenal vs MLS All Star dalam laga uji cob Pramusim yang berlangsung Kamsi (20/7/2023) pagi WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang berlangsung live streaming laga Arsenal vs MLS All Star dalam laga uji cob Pramusim yang berlangsung Kamsi (20/7/2023) pagi WIB.

Keseruan laga Arsenal vs MLS All-Star akan digelar di Audi Field, Washington D.C, Amerika Serikat, Kamis (20/7/2023) kick off pukul 07.30 WIB.

Laga Arsenal vs MLS All Star ini tak disiarkan TV Lokal tapi tayang via live streaming.

Adapun link live streaming gratis Arsenal vs MLS All Star, tribun-medan.com sediakan di akhir artikel ini.

Jelang pertandingan, pemain kedua tim terlibat challange yang mengasah keterampilan individu dalam ajang MLS All-Star Skills Challange pada Rabu (19/7/2023).

Link Live Sstreaming Arsenal vs MLS All-Star laga pramusim Kamis (20/7/2023) (Ist)

Arsenal dan MLS All-Star memainkan lima babak, antara lain crossbar challenge, cross & volley challenge, passing challenge, shooting challaenge, dan touch challenge.

Untuk challenge tersebut, Arsenal menurunkan Runarsson, Hein, Jurrien Timber, Trusty, Kiwior, Holding, Marquinhos, Kai Havertz, dan Balogun.

Hasilnya cukup bervariasi, pemain Arsenal berhasil memenangkan shooting challenge dengan perolehan 121 poin berbanding 88 milik MLS All-Star.

Arsenal juga menang dalam touch challenge dari MLS All-Star dengan perolehan 139 berbanding 115.

Tapi pada cross & volley challenge, Arsenal kalah telak dari pemain MLS All-Star, 125 berbanding 25.

Lalu pada tantangan keempat, passing challenge, Arsenal jagonya dari aksi Jorginho dan Kiwior.

Setelah unggul 3-1 dari MLS All-Star, Arsenal memenangkan tantangan terakhir, crossbar challenge atau mengenai tepat tiang gawang.

Setiap tim melibatkan tujuh pemain, pemain muda Arsenal Trusty memastikan kemenangan The Gunners dari jarak yang cukup jauh.

Usai melibas semua tantangan dalam game ini, Jorginho mengungkapkan kegembiraannya, merasakan atmosfer dan energi yang berbeda bermain di Amerika Serikat.