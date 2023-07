Sinopsis Film Korea Close Relationship, Kisah Tetangga yang Saling Ganggu Satu Sama Lain

TRIBUN-MEDAN.COM - Film Close Relationship mengisahkan tentang dua tetangga yang tinggal bersebelahan dan saling mengganggu satu sama lain.

Close Relationship ini merupakan remake dari film Perancis berjudul "How to Fall in Love With the Worst Neighbor: Untact Love" yang dirilis pada tahun 2015.

Close Relationship disutradarai oleh Lee Woo Chul, naskah drama film ini ditulis oleh Park So Hee, Lee Woo Chul, dan Kim Ho Jung.

Film Close Relationship dirilis pada tanggal 5 Juli 2023 dengan Lee Ji Hoon dan Han Seung Yeon sebagai pemeran utamanya.

Lee Ji Hoon, yang memerankan Jung Jae Hyeok di "Dinner Mate", Lee Sun Woo di drama "Sponsor", dan Soldier di "Jinxed at First", juga pernah berperan sebagai Go Gun di "River Where The Moon Rises".

Sedangkan Han Seung Yeon, pernah berperan sebagai Baek Se di drama "Terms of Romance", Jeon Seung Hee di "About Time", dan sebagai Han Yoo Kyung di "12 Night".

Meskipun Han Seung Yeon absen cukup lama dan belum banyak bermain dalam film, sebelumnya dia telah membintangi "Show Me the Ghost" sebagai Ye Ji.

"Close Relationship" atau "My Worst Neighbor" bercerita tentang hubungan yang terbentuk secara tak sengaja.

Cerita ini mengisahkan tentang Seung-Jin, yang memiliki impian untuk menjadi penyanyi profesional.

Saat akan mengikuti audisi, dia memutuskan untuk pindah ke tempat tinggal baru. Namun, di malam pertama tinggal di sana, dia mendengar suara bising dari tetangganya, Ra-Ni (Han Seung-yeon).

Ra-Ni dengan sengaja membuat kebisingan agar orang yang tinggal di rumah itu merasa tidak nyaman dan pergi.

Namun, kali ini Ra-Ni mendapatkan perlawanan dari Seung-Jin. Seung-Jin tidak mudah menyerah dan malah membalas kebisingan Ra-Ni dengan suara yang lebih bising.

Hal ini terjadi secara terus-menerus, dan seiring berjalannya waktu, mereka mulai berkomunikasi dan tanpa disadari berbagi kegiatan sehari-hari.

Tak hanya itu, perlawanan mereka terhadap kebisingan malah memicu perasaan lain di antara mereka.

Pemeran Close Relationship Film Korea Terbaru

Lee Ji Hoon berperan sebagai Seung Jin

Han Seung Yeon berperan sebagai Ra Ni

Ko Kyu Pil

Kim Yoon Sung

Lee Woo Cheol

Lee Yoo Joon

Jung Ae Yun

