Sudah Mantap Lepas Hijab, Putri Anne Tampil dengan Rambut Merah Merona, Netizen Kasihan

TRIBUN-MEDAN.com - Putri Anne tampaknya sudah mantap memutuskan untuk melepas hijabnya.

Ia kini telah berani tampil tanpa hijab setelah sebelumnya hanya menutupi rambutnya dengan hoodie dan topi.

Keputusan Putri Anne untuk lepas hijab hingga kini masih jadi sorotan publik. Istri Arya Saloka makin PD lakukan ini.

Awalnya dihujat, kini banyak netizen yang malah mengasihani nasib Putri Anne.

Putri Anne disebut-sebut sedang menerima banyak cobaan hingga nekat lepas hijab.

Keputusan istri Arya Saloka untuk lepas hijab yang awalnya banjir cibiran kini sudah mulai diterima oleh netizen.

Bukan itu saja, Putri Anne juga sudah makin percaya diri keluar rumah tanpa hijab.

Baru-baru ini Putri Anne pamer penampilan baru dengan rambut berwarna merah merona.

Penampilan berani Putri Anne itu langsung jadi sorotan netizen.

Putri Anne bahkan sampai menutup kolom komentarnya agar tak bisa dikomentari warganet.

Dalam keterangan fotonya, Putri Anne menulis kalimat menohok dengan bahasa Inggris.

Dia menulis sentilan orang pemikiran orang tentangnya.

"Are you thinking what im thinking? Or am i the only one who’s thinking that you’re thinking about me when you’re thinking?

So much thinking, there’s some part that missing