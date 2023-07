MAKAN KERUPUK BABI di Resto Halal Bakso A Fung, Selebgram Jovi Adhiguna Banjir Hujatan!

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok selebgram Jovi Adhiguna jadi sorotan karena aksinya makan di restoran Bakso A Fung dan membawa kerupuk babi dari luar.

Diketahui, sebelumnya Jovi membuat video di restoran Bakso A Fung yang ada di Bali.

Aksinya itu pun menuai cibiran, pasalnya bakso A Fung diketahui telah memiliki label halal dari MUI.

Diketahui, selebgram ini bernama lengkap Jovi Adhiguna Hunter. Ia lahir di Jakarta pada 2 Juni 1990.

Jovi Adhiguna, merupakan pengusaha dan konten kreator. Ia melabeli diri sebagai sosok androgini.

Yakni, seseorang yang mampu membagi peran yang sama antara karakter maskulin dan feminin.

Ia senang bergaya seperti perempuan sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

Meski begitu, ia tak berusaha mengubah kodratnya sebagai laki-laki.

Sebagai selebgram, Jovi Adhiguna memiliki banyak teman artis, hingga berlanjut membuat bisnis bersama.

Terbukti, saat Jovi mengumumkan pembukaan bisnis barunya, artis seperti Luna Maya hingga Gisella Anastasia mengucapkan selamat kepadanya.

Mengenai kasus kerupuk babi ini, dilansir dari Tribun Jabar pada Kamis (20/7), baik Jovi Adhiguna dan pihak bakso A Fung telah menulis permintaan maaf.

"Hi semuanya, first of all i would like to apologize buat semuanya atas kegaduhan yg sudah aku lakuin yg merugikan banyak pihak terutama @basoafung @basoafungbali."

"Semuanya purely kesalahan dan keteledoran aku Dan semoga kedepannya aku bisa belajar lebih baik lagi," tulis Jovi di unggahan akun Instagramnya.

Pihak restoran pun telah bersikap tegas, menghancurkan semua alat makan setelah video Jovi Adhiguna viral.

Hal itu, sebagai bentuk tanggung jawab restoran demi menjaga status halalnya. (*)