Drakor My Dearest, Kisah Cinta di Zaman Joseon, Berikut Sinopsisnya

Drakor My Dearest

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – My Dearest merupakan drama Korea terbaru yang akan tayang pada bulan Agustus 2023.

Drama My Dearest ini disutradarai oleh Kim Sung Yong, yang pernah menyutradarai drama seperti "The Veil" (2021) dan "My Healing Love" (2018).

Aktor yang membintangi drakor My Dearest antara lain Nam Goong Min, Ahn Eun Jin, dan Lee Hak Joo.

Sinopsis My Dearest

Drama ini berlatar belakang pada masa Dinasti Joseon (3 Januari 1637 - 24 Februari 1637), saat rakyat mengalami kesulitan yang luar biasa akibat invasi Dinasti Qing.

Lee Jang-hyun (Nam Goong-min) adalah sosok misterius yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah masyarakat.

Dia tampak seperti pria yang ceria, tapi sebenarnya tidak seperti itu.

Dia memiliki karakter yang kompleks dengan rahasia yang dalam dan gelap sehingga tidak dapat diungkapkan kepada siapapun.

Hidupnya berubah ketika seorang wanita bernama Yoo Gil-chae (Ahn Eun-jin) muncul di depannya.

Yoo Gil-chae adalah putri dari keluarga bangsawan, cantik dan percaya diri.

Bagaimana kelanjutan kisah cinta Yoo Gil Chae dan Lee Jang Hyun? Nantikan drama Korea "My Dearest" yang akan tayang di MBC pada 4 Agustus 2023 mendatang.

(cr30/tribun-medan.com)