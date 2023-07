Madura United vs Persis Solo Siaran Langsung Liga 1 Indosiar, Tim Kaesang Pangarep Incar Kemenangan

Tribunnews

Prediksi Skor Madura United vs Persis Solo Liga 1 Hari Minggu (23/7/2023), Kedua Tim Pincang, Medina Siapkan Skema Menyerang. Momen Pesepak bola Persebaya, Risky Dwiyan (tengah) menyundul bola dalam pertandingan ujicoba Liga 1 antara Persis Solo vs Persebaya di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (24/6/2023) malam. Prediksi skor Persis Solo vs Persebaya Surabaya malam ini, duel saling jual beli serangan tersaji namun laga akan berakhir imbang