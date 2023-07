SOSOK Isyana Sarasvati, Perankan Karakter Menyebalkan di Film Petualangan Sherina 2

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Solois Isyana Sarasvati menjadi salah satu kejutan dalam film musikal Petualangan Sherina 2.

Bukan hanya sekadar mengisi soundtrack, pelantun lagu Lexicon ini dipercaya untuk memerankan salah satu karakter dalam cerita.

Sebenarnya, film ini baru akan dirilis pada 28 September 2023 mendatang, namun kemunculan Isyana dalam film arahan Riri Riza ini sudah menarik perhatian karena ia tampil dalam trailer resminya yang baru saja dirilis.

Dalam film tersebut, Isyana dikabarkan akan memerankan karakter bernama Rati.

Meskipun Isyana belum mengungkapkan banyak hal mengenai karakter yang ia mainkan, namun Isyana menilai penampilan Ratih dalam penggalan adegan yang ada di trailer cukup menyebalkan.

Film Petualangan Sherina 2 merupakan kisah lanjutan dari film anak-anak yang sangat terkenal di tahun 2000. (HO)

Sosok Isyana Sarasvati

Siapa yang tidak mengenal Isyana Sarasvati, penyanyi cantik dan berbakat asal Indonesia.

Namanya mulai dikenal dengan merilis single Keep Being You, namun sebenarnya ia memulai karirnya sebagai penyanyi solo dan recitalist dalam genre musik klasik.

Sambil menyelesaikan pendidikannya di Nanyang School of the Arts di Singapura dan Royal Academy of Music di Inggris, ia mengeksplorasi bakatnya dengan mengikuti berbagai kompetisi musik.

Atas kemampuan dan pengalamannya sebagai penyanyi-penulis lagu, Sony Music Indonesia mengontraknya, dan ia berhasil merilis dua single.

Tidak berhenti sampai di situ, ia kembali mencuri perhatian saat tampil di upacara penutupan Asian Games 2018.

Pada tanggal 2 September 2018, ia membawakan lagu Asia's Who We Are di depan 55.000 orang di Stadion Gelora Bung Karno.

Kemudian, pada bulan Mei 2019, ia mendapat kepercayaan dari Walt Disney Pictures bersama Gamaliel Tapiheru dari Grup GAC.

Ia dipercaya untuk menyanyikan lagu A Whole New World, soundtrack film Aladdin versi bahasa Indonesia, namun liriknya tetap dalam Bahasa Inggris.