Drakor Destined With You, Drama Bergenre Romansa Fantasi Berikut Sinopsisnya

Drakor Destined With You

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drakor Destined With You memiliki cerita yang menarik.

Diketahui drakor Destined With You merupakan drakor terbaru yang akan tayang di bulan Agustus.

Drakor Destined With You wajib masuk list tontonanmu di bulan Agustus 2023.

Drakor Destined with You menampilkan sejumlah artis terkenal.

Artis-artis tersebut antara lain Jo Bo Ah dan Rowoon.

Jo Bo Ah dan Rowoon telah memainkan banyak peran dalam berbagai drakor, namun kali ini, kami merekomendasikan drama Korea Destined With You.

Sinopsis Destined With You

Bagi yang belum tahu, Destined With You adalah drama romansa fantasi tentang seorang wanita yang mendapatkan buku terlarang yang disegel 300 tahun yang lalu.

Dan seorang pria yang menjadi korban dari buku terlarang tersebut.

Drama ini ditulis oleh No Ji-sul dari "100 Days My Prince" dan disutradarai oleh Nam Ki-hoon, yang juga menyutradarai "Oh My Baby" dan "Voice 3".

Dalam drama ini, Rowoon berperan sebagai Jang Shin-yu, seorang pengacara di Kantor Kota Wonju.

Jang Shin-yu dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dan merupakan orang yang populer dan juga seorang atlet yang baik.

Namun, suatu hari, dia terjebak dalam sesuatu yang tidak terduga dalam bentuk kutukan yang menakutkan dari Dinasti Joseon.

Dalam film ini, Jo Bo-ah akan berperan sebagai Lee Hong-jo, seorang pegawai negeri kelas 9 di Divisi Penghijauan di Balai Kota Wonju.