Drakor My Lovely Boxer, Drama Terbaru yang Akan Tayang di Bulan Agustus

Drakor My Lovely Boxer

My Lovely Boxer merupakan drama terbaru yang dibintangi oleh Kim So Hye.

Drama Korea 'My Lovely Boxer' bercerita tentang seorang petinju wanita yang bekerja sebagai agen olahraga.

My Lovely Boxer merupakan drama olahraga yang diangkat dari novel 'My Lovely Boxer Lee Kwon-sook' karya Choo Jong-nam, pemenang Kompetisi Cerita Toko Buku Kyobo ke-2.

Bercerita tentang Lee Kwon Sook (Kim So Hye), seorang petinju jenius, dan Kim Tae Young (Lee Sang Yeop), seorang agen berdarah dingin.

Yang tidak merasa bersalah dalam mengatur pertandingan demi uang dan kesuksesan petinju mereka.

Sinopsis My Lovely Boxer

Dalam drama Korea My Lovely Boxer, dua orang bertemu setelah putus cinta secara tiba-tiba.

Dalam sinopsis drama Korea My Lovely Boxer, seorang agen ditugaskan untuk menemukan petarung berbakat dan kemudian membantu mereka mendapatkan uang melalui pertarungan dan pensiun dini.

My Lovely Boxer bercerita tentang Lee Kwon Sook (diperankan oleh Kim So Hye), seorang petinju wanita yang jenius, dan Kim Tae Young (diperankan oleh Lee Sang Yeop), seorang agen olahraga yang berhati dingin.

My Lovely Boxer merupakan film terbaru dari Lee Sang-Yeob, yang memberikan penampilan yang mengesankan dalam drama Eve tahun 2022.

