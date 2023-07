JADWAL Siaran Langsung Liga 1 Pekan Ini, Persib Masih Incar Kemenangan, Persija Vs Persebaya

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung Liga 1 2023-2024 akhir pekan ini akan menyajikan duel seri dan pertandingan big match dari Jumat (28/7/2023) hingga Minggu.

Pertandingan pekan ini ada duel sengit antara lain Persik Kediri vs Persib Bandung, Bhayangkara FC vs PSM Makassar hingga Persija Jakarta Vs Persebaya Surabaya.

Liga 1 telah sampai pada pekan kelima, di mana beberapa tim raksasa masih kesulitan untuk menembus papan atas klasemen.

Persib Bandung yang pada pekan keempat takluk di tangan PSM Makassar akan berusaha untuk meraih kemenangan perdana musim ini.

Kali ini, Persib akan dijamu oleh Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jumat (28/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Saat ini baik Persik maupun Persik sama-sama berada di papan bawah klasemen Liga 1.

Macan Putih berada di peringkat ke-15 dengan torehan empat poin sementara Maung Bandung di posisi 16 dengan tiga poin.

Situasi tak ideal yang dialami oleh Marc Klok dkk itu memaksa mereka untuk bekerja keras menghadapi partai selanjutnya.

Sekembalinya bertandang dari Makassar, Pangeran Biru kembali berlatih hari ini, Senin (24/7/2023).

Dikutip dari situs resmi klub, waktu istirahat diberikan karena tim baru tiba di Bandung, Minggu 23 Juli 2023 sore, setelah menempuh waktu perjalanan sejak pagi dari Parepare.

Sehari sebelumnya, Persib takluk dengan skor 4-2 atas PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Sabtu (22/7/2023).

Tim pelatih memutuskan untuk memberikan waktu rehat agar kondisi semua pemain tetap prima.

"Hari ini istirahat, besok kembali latihan sore," kata pelatih sementara Persib Bandung, Yaya Sunarya, Minggu (23/7/2023) di situs resmi klub.

Ia berharap, anak asuhnya bisa memaksimalkan waktu istirahat yang diberikan dan bugar untuk menghadapi Persik.