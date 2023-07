PREDIKSI SKOR Barcelona vs Timnas Indonesia U17 Gratis Live Indosiar Jam 18.30 WIB, Ujian Bima Sakti

MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT.COM

Jadwal Terbaru Timnas U17 Indonesia vs Barcelona Jelang Piala Dunia U-17, Saksikan Siaran Langsung di Indosiar Kick Off 18.30 WIB. Streaming via HP. Momen Bek timnas U-17 Indonesia, Muhammad Iqbal Gwijangge (tengah), sedang menguasai bola saat bertanding dalam laga pekan pertama grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, 3 Oktober 2022. Anak Angkat Eks Ketum PSSI Siap Lakukan Segala Cara untuk Tembus Skuad Inti Timnas U-17 Indonesia