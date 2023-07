Warga Desa Dairi Ikuti Workshop Potensi Pertanian di Thailand: Terapkan Sistem Teknologi Pertanian

TRIBUN-MEDAN.COM,SIDIKALANG - Perkembangan teknologi dan informasi membuat generasi milenial semakin sadar akan potensi usaha di sektor pertanian.

Jadi potensi usaha pada sektor pertanian semakin menjanjikan sehingga banyak millenial menjadi petani.

Bupati Dairi, Dr. Eddy Keleng Ate Berutu mengatakan, petani millenial harus mampu menerapkan teknologi dalam sistem pertanian.

Karena itu, sistem pertanian membutuhkan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk menstrasfer pengetahuan.

"Walau mungkin bisa juga didapatkan secara otodidak. Penerapan sistem teknologi dalam bidang pertanian yang akrab disebut dengan Smart Farming ini sejalan dengan cita-cita," ujarnya.

Ia menambahkan, saat menghadiri Rapat Pos Simpul Koordinasi (Rapat Posko) bernama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pertanian se-Kabupaten Dairi.

"Indonesia termasuk Dairi tidak boleh hanya mengandalkan pertanian konvensional. Namun, harus menggunakan smart farming dan digitalisasi," katanya.

Menurutnya untuk menerapkan smart farming dan digitalisasi harus dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terlebih dahulu.

"Sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing mutlak dibutuhkan untuk wujudkan pertanian Indonesia yang maju," ujarnya.

Ikut Workshop sama 2 Negara Asia Tenggara.

Christna Anggina Silaban, PPL dari Desa Kuta Gugung, Kecamatan Sambul mengikuti workhop bersama dua perwakilan negara Asia Tenggara.

Workshop and study visit on smart farm technology smart choice of young farmer project under Indonesia, Malaysia and Thailand growth triangle(IMT-GT)

Kegiatan itu digelar pada 12-16 Juni lalu, di Surat Thani province, Thailand.

(Cr7/tribun-medan.com)