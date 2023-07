5 Rekomendasi Tempat Makan Mie Ayam Ala Chinese yang Halal, Kuliner Medan yang Legendaris

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN- Mie Ayam menjadi kuliner Medan yang banyak dicari dan diminati.

Tak sedikit kuliner Medan menjual menu yang satu ini karena rasanya yang sangat nikmat.

Kuliner Medan yang berasal Tiongkok ini sangat digandrungi masyarakat.

Selain karena rasanya yang cocok di lidah, kuliner Medan ini harganya juga relatif murah.

Mie Ayam Chinese Halal dan Legendaris di Medan (HO)

Berkat keberagaman kuliner Medan, masakan Chinese gak terbatas disajikan non halal saja, tetapi ada juga yang udah dimodifikasi menjadi makanan halal atau at least no pork saat ini juga cukup banyak.

Tribun-medan.com merangkum, tempat makan mie ayam ala Chinese di Medan yang halal.

Berikut 5 tempat makan mie ayam di Medan yang halal, cocok juga untuk sarapan pagi :

1. Mie Akong Acim Perniagaan

Mie Akong Acim Perniagaan

Jangan menilai tempat ini dari interiornya yang mirip outlet Mie Pangsit pada umumnya, soalnya Mie Ayam Akong Acim ini justru menyajikan Mie Ayam yang Halal.

Mie Ayam Akong Acim Perniagaan ini sudah termasuk legendaris, sejak tahun 1975.

Mie Ayam di sini spesialnya menggunakan minyak bawang, minyak kecap asin, dan minyak kecap manis.

Tapi jangan menilai citarasa mie ini dari tampilannya ya. Meskipun, warnanya agak kehitaman, tapi justru citarasa asin gurihnya yang lebih menonjol dibanding rasa manisnya.

Mie Ayam Akong Acim berada di Jl. Gwangju No.31, buka pukul 14.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.

2. Mie Ayam Waringin