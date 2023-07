AC Milan Datangkan Samuel Chukwueze dengan Biaya Rp398,8 Miliar, Sayap Rossoneri Tak Jomplang

TRIBUN-MEDAN.com - AC Milan segera mendatangkan pemain baru lagi yakni Samuel Chukwueze di bursa transfer musim panas 2023.

Pakar transfer Fabrizio Romano sudah memberi label "here we go" untuk status kepindahan winger timnas Nigeria tersebut ke AC Milan.

Selasa (25/7/2023) dini hari WIB, Samuel Chukwueze dilaporkan setuju meneken kontrak berdurasi hingga Juni 2028.

Laporan Tuttomercatoweb menyebut pemain berusia 24 tahun itu bakal digaji sekitar 4 juta euro per musim.

Adapun ongkos yang harus dikeluarkan AC Milan buat mencomot Chukwueze dari Villarreal adalah 28 juta euro (Rp398,8 miliar).

Jumlahnya terbagi menjadi 20 juta euro berupa nilai transfer pokok dan 8 juta sisanya bonus terkait kinerja.

Proses tanda tangan surat kerja dan tes medis akan diselenggarakan pada pekan ini.

Jika Samuel Chukwueze masuk, sektor sayap Rossoneri tak jomplang untuk menyeimbangkan serangan di kedua sayap mereka.

Dengan mendatangkan Chukwueze, AC Milan bisa dibilang menghadirkan sosok alter ego Rafael Leao.

Keduanya memang memiliki paket skill yang mirip-mirip, mulai dari kebiasaan dribel hingga cara menusuk ke kotak penalti dan mengesekusi peluang.

Leao kerap menyisir sisi kiri serangan untuk melancarkan ancaman dengan memanfaatkan kaki kanan sebagai fitur dominannya.

Sementara itu, Chukwueze justru kebalikannya.

Dia gemar melakoni peran inverted winger di sisi kanan, berlawanan dengan bakat alamiahnya sebagai pemain kidal.

Karena fitur ini, Chukwueze direkrut guna menyeimbangkan kekuatan serangan agar tidak berat sebelah.