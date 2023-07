Film The Last Princess, Kisah Tragis Putri Terakhir Dinasti Joseon, Berikut Sinopsisnya

Film The Last Princess

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Aktris Son Ye-jin telah terpilih sebagai pemeran utama The Last Princess.

The Last Princess yang disutradarai oleh Hur Jin-ho, diangkat dari novel Deokhyeongjoo karya Kwon Bi-young. Novel ini didasarkan pada kisah nyata dari tokoh sejarah, Putri Deokhye.

Film The Last Princess merupakan kisah Putri Deokhye, yang diambil secara paksa pada usia 13 tahun, melalui kehidupannya di Jepang dan upayanya untuk kembali ke Korea.

Putri Deokhye (Son Ye-jin) lahir pada tahun 1912 sebagai anak bungsu dan satu-satunya anak dari Kaisar Gojong (Baek Yoon Sik), raja terakhir Korea, dan selirnya Yang Gui-in.

Dua tahun sebelum ia lahir, pasukan imperialis Jepang mengepung Istana Gwang-bok-gong dan membunuh Sotae-san ketika para pejabat berada di dalamnya.

Para pejabat Jepang memaksa kabinet Kaisar Sunzong (Ahn Sang-woo) untuk menyetujui pencaplokan kekaisaran.

Meskipun mendapat tekanan, Kaisar Soon Jong menolak undangan untuk bergabung dengan Kekaisaran Jepang.

Setelah penolakan ini, pada tahun 1919, Kaisar Gojong ditemukan tewas, mungkin diracun oleh Jepang.

Dan pada tahun 1925, dengan Korea yang sudah berada di bawah kendali Jepang, Putri Deokhye yang berusia 13 tahun dipaksa meninggalkan keluarga dan negaranya untuk mengejar pendidikan.

Namun, ini hanyalah taktik Jepang untuk memanfaatkannya sebagai tawanan perang.

Sejak saat itu, Putri Deokhye merasa seperti tinggal di dalam penjara.

Ia sangat merindukan tanah airnya dan mencoba untuk kembali beberapa kali setelah menyelesaikan sekolahnya. Sayangnya, upayanya dihalangi oleh Jenderal Han Taek-soo (Yoon Je-moon) yang pro Jepang.

Suatu hari, Putri Deokhye bertemu dengan teman masa kecilnya Kim Jang-han (Park Hae-il), yang telah menjadi perwira tentara Jepang dan berpartisipasi dalam gerakan kemerdekaan Korea.

Jang-han mencoba membantunya dengan merencanakan sebuah operasi rahasia untuk membawa Putri Deokhye ke Shanghai.

Sayangnya, usaha mereka digagalkan ketika Taek-soo mengetahui rencana tersebut.

Putri Deokhye kemudian dipisahkan dari Jang-han dan dipaksa menikah dengan Pangeran Takeyuki (Kim Jae-wook).

Bagaimana kelanjutan kisah Putri Deokhye saksikan dalam film The Last Princess melalui layanan video streaming.

(cr30/tribun-medan.com)