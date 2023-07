Lirik dan Chord Lagu Batak Unang Au Solsoli By Trio Ambisi 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Unang Au Solsoli adalah judul Lagu Batak yang dipopulerkan Trio Ambisi.

Lagu Batak Unang Au Solsoli merupakan lagu yang diciptakan oleh putra kelahiran berdarah Batak yakni Bunthora Situmorang.

Lirik dan Chord Lagu Batak Unang Au Solsoli

INTRO

G D C D G D

.

G

Unang au sai solsoli hasian

unang au sai tangisi

D

ai dang au nasora marningot janji

G

alai hodo da ito napittor muli

C G

dung malala rohakki

D

ro maho sumolsol bagi

tung saribu hali roho manolsoli

G D

au do sitaon na hassit i

**

G

Di tao ni ajibata do ito

tintin mi naung hubolokkon

D

unang sai huingot-ingot ho ito

G

gabe pasunggul-sunggul sidangolonki

C G

tu tao na bagas i

D

hupatolhas lungunki

laos disi do husumpahon hasian

G

tung naso jadi martunangan

Reff:

C

Ito hasian unang sai sunggul-sungguli

G

be naung salpui

C

Ito anggo holong dohonon mu

G

holan tu ho do

Am

ganjang ma umur mi

A D

leleng hita mangolu hasian

C G

anggo au hasian boi berengon mu

Bm Am

sahat rodi na lao mate hasian

D G

tung naso jadi au mangoli

.

G D G

dududu dududu dududu

G D G

dududu Unang au sai solsoli

Intro

G D C D G D

.

.

G D G

dududu dududu dududu

G D G

dududu Unang au sai solsoli

.

G D G

dududu dududu dududu

G D G

dududu Unang au sai solsoli

***

