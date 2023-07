5 Alasan Kamu Harus Nonton Drakor Destined with You, Drama Terbaru Rowoon SF9 dan Jo Bo Ah

Drama Korea Destined with You akan tayang perdana pada 23 Agustus 2023 di JTBC atau Netflix.

TRIBUN-MEDAN.COM - Drakor Destined With You adalah drama romansa fantasi tentang seorang wanita yang mendapatkan buku terlarang yang disegel 300 tahun yang lalu.

Drakor Destined With You merupakan drakor terbaru yang akan tayang di bulan Agustus.

Drakor terbaru Destined With You yang akan tayang di bulan Agustus 2023 wajib untuk masuk ke dalam daftar tontonanmu di bulan tersebut.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa kamu harus menonton drama Destined with You:

1. Ha Jun berperan sebagai Kwon Jae Kyung

Ha Jun akan memerankan karakter Kwon Jae Kyung, seorang pria populer di Balai Kota Onju yang diam-diam menyimpan bekas luka dan jarang mengungkapkan perasaannya.

Drama ini menjadi proyek terbaru Ha Jun setelah sebelumnya berperan dalam Crazy Love, Bad Prosecutor, Insider, dan Missing: The Other Side 2 tahun lalu.

Selain itu, Ha Jun juga diincar untuk bergabung dalam drama akhir pekan baru berjudul Hyo Shim's Independent Life.

2. Yura Girl's Day berperan sebagai Yoon Na Yeon

Yura dari Girl's Day juga akan bermain dalam drama Destined with You sebagai Yoon Na Yeon, kekasih Jang Shin Yu.

Drama ini menjadi proyek baru bagi Yura Girl's Day setelah sebelumnya membintangi Now We Are Breaking Up dan Forecasting Love and Weather pada tahun 2021-2022.

3. Digarap sutradara dan penulis terkenal

Drama Destined with You akan digarap oleh sutradara Nam Ki-Hoon, yang sebelumnya telah menyutradarai drama-drama populer seperti Voice 3, Oh My Baby, dan Kiss Sixth Sense.

Selain itu, drama ini juga ditulis oleh No Ji-seol, seorang penulis terkenal yang sebelumnya menulis naskah untuk drama 100 Days My Prince pada tahun 2018.