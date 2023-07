Lirik dan Chord Gitar Aso Sombu Roham By Nabasa Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Aso Sombu Roham adalah judul Lagu Batak yang dinyanyikan oleh Nabasa Trio.

Lirik Lagu Batak Aso Sombu Roham yang dirilis melalui kanal YouTube Rosari Record pada tahun 2019 ini diciptakan oleh Lans Hutabarat.

Lirik dan Chord Gitar Aso Sombu Roham

G

holong ni rohakki

Am

arop ni rohakki

Em D

tu ho ito da hasian

C D G Bm Em

hape tung ikkon magopo

C D G

di sirpang parsirangani

G

tung aha be ito

Am

naboi tarbahen au

Em D

lao mangambati langkkami

C D G Bm Em

tung ilukki nama ito

C D G

hata parpudi sian au

.

Reff

G C D G

laho maho laho maho lao maho ale ito

C D G

molo inama na pasonang roham

G C

laho maho laho maho

D G

tuntunma nasa lomom

C D G

tung so pola tiopanhu ho ito

Em C D

lao maho lao maho lao maho

G

tinggalhon ma au ito

Em C

tinggalhon hasian

C D G

asa tung sombu roham da hasian

(cr30/tribun-medan.com)