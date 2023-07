3 Anggota Polri Ini Diwisuda Langsung oleh Presiden Erdogan Usai Jalani Pendidikan 2 Tahun di Turki

TRIBUN-MEDAN.COM - Tiga anggota Polri diwisuda langsung oleh Presiden Erdogan setelah menjalani pendidikan selama 2 tahun di Turki.

Tiga anggota Polri yang mengikuti pendidikan Turkish National Police Academy (TNPA) itu diwisuda bersama 84 peserta didik internasional lainnya pada Rabu, 26 Juli 2023.

Dalam acara wisuda tersebut, Kedutaan Besar RI Ankara didampingi oleh Atase Polri turut menghadirinya.

“Pada Rabu, 26 Juli 2023 Kedutaan Besar RI Ankara didampingi oleh Atase Polri menghadiri kegiatan Turkish National Police Academy (TNPA) Graduation Ceremony yang ditutup resmi oleh Presiden Erdogan,” kata Nurul dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari laman resmi Humas Polri, Jumat, (28/7/2023)

Adapun ketiga anggota Polri tersebut bernama Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri, Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat, Briptu Tiara Nissa Zulbida dari Polda Jawa Timur.

“Mereka bersama puluhan peserta didik internasional lainnya mengikuti kegiatan Capacity Building “The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree” selama 2 tahun di Turki,” katanya.

Hal yang lebih membanggakan, lanjut Nurul, salah satu anggota Polri yang mengikuti pendidikan, yaitu Briptu Tiara, berhasil meraih peringkat 5 besar terbaik.

“Bahkan Briptu Tiara menjadi salah satu perwakilan peserta didik Internasional yang diberikan kesempatan menyampaikan speech dalam bahasa Turki di hadapan Presiden Erdogan dan seluruh tamu undangan yang hadir,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nurul menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pendidikan di Turkish National Police Academy (TNPA) selama 2 tahun berlangsung dengan baik dan lancar.

Ketiga Polri itu kata Nurut akan kembali ke Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2023 mendatang.

Video yang memperlihatkan ketika Briptu Tiara menyampaikan pidato di acara wisuda itu pun kini viral dan menjadi perbincangan di media sosial.

Salah satu akun yang membagikan video itu adalah akun Instagram @net2netnews.

Dalam video tersebut, tampak Briptu Tiara diberikan kesempatan untuk menyampaikan speech dalam Bahasa Turki di depan Presiden Erdogan dan seluruh tamu undangan yang hadir.