LIVE STREAMING LIGA 1 PSIS vs Borneo FC, Persikabo vs Persita Akses Siaran Langsung Gratis di Sini

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming pertandingan Liga 1 yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat (28/7/2023).

Anda dapat menyaksikan duel Persikabo 1973 vs Persita, Persik Kediri vs Persib, PSIS Semarang vs Borneo FC.

Tiga laga, dua di antaranya disiarkan live Indosiar.

Tim papan atas Persita, Borneo FC mencoba peruntungan untuk melanjutkan tren positif.

Sementara Persib Bandung di tengah upaya bangkit karena belum pernah menang dalam 4 laga musim ini.

Baca juga: JADWAL Siaran Juventus vs AC Milan, Gebrakan Baru Pelatih Allegri Pasang Federico Chiesa dan Weah



Lawan yang bakal dihadapi Persib yakni Persik Kediri, tim yang belum terkalahkan dua laga kandang, termasuk melibas Arema FC dengan angka mencolok 5-2.

Baca juga: KABAR GEMBIRA PPPK Setara PNS, Dapat Kenaikan Gaji Berkala dan Gaji Istimewa, Berikut Syaratnya



Berikut jadwal Liga 1 hari ini dan pekan 5

Jadwal Liga 1 Pekan 5

Jumat (28/7/2023)

Pukul 15.00 WIB - Persikabo 1973 vs Persita (live Vidio)

Pukul 15.00 WIB - PSIS Semarang vs Borneo FC (live Indosiar)

Pukul 19.00 WIB - Persik Kediri vs Persib Bandung (live Indosiar)

Sabtu (29/7/2023)

Pukul 15.00 WIB - Bali United vs Dewa United (live Indosiar)