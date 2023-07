Drakor Misaeng, Kisahkan Peliknya Dunia Pekerjaan, Berikut Sinopsisnya

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Misaeng adalah serial drama Korea Selatan yang diangkat dari webtoon dengan judul yang sama.

Tayang perdana pada 17 Oktober 2014 di tvN, Misaeng kini tersedia di platform streaming Netflix.

Drakor Misaeng disutradarai Kim Won Suk yang juga menyutradarai drama Signal, My Mister, Arthdal Chronicles, dan teranyar You Have Done Well.

Sinopsis Misaeng

Sejak kecil, Go adalah segalanya bagi Jang Geu-rae (Yim Si-wan).

Namun setelah gagal memenuhi mimpinya untuk menjadi pemain Go profesional, Jang Gae Rae terpaksa meninggalkan kehidupannya yang terisolasi dan memasuki dunia nyata, hanya berbekal ijazahnya sebagai resume.

Melalui rekomendasi kenalannya, ia akan dipekerjakan sebagai magang di One International, sebuah perusahaan perdagangan besar.

Di sana, Geu-rae bertemu bosnya, seorang manager bernama Oh Sang-shik (Lee Sung-min) yang sangat pekerja keras dan memiliki kepribadian yang hangat.

Ada juga rekan magang Ahn Young-i (Kang So-ra), yang telah membuat rekan-rekannya kesal karena kredensial akademisnya yang brilian dan kemampuannya untuk menangani tugas apa pun dengan penuh percaya diri.

Terakhir, ada Jang Baek-ki (Kang Ha-Neul), seorang rekan kerja yang eksentrik dan penuh ambisi.

Dengan menggunakan Go sebagai panduan, Gae-Rae belajar menavigasi dan beradaptasi dengan budaya perusahaan.

Bagaimana Gae-Rae menyeimbangkan keduanya?

(cr30/tribun-medan.com)