Dukung Gerakan Literasi Nasional, LG Distribusikan Paket Buku Bacaan Bagi PAUD

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - PT. LG Electronics Indonesia (LG) mendukung kampanye pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat. Melalui salah satu pilar tanggung jawab sosial perusahaannya, LG Loves Children, merek elektronik yang dikenal dari berbagai inovasinya ini berkomitmen untuk mendistribusikan paket buku bacaan bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tersebar di Indonesia.

“Selain bertumbuhnya wawasan, lewat kemampuan literasi yang baik, anak belajar nilai-nilai hidup yang akan berguna pada pembangunan masyarakat Indonesia di masa mendatang,” ujar Lee Taejin, President of LG Electronics Indonesia.

Komitmen LG ini tertuang dalam nota kesepahaman antara LG dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia.

Menjadi salah satu butir utama dalam kesepahaman ini, melalui program LG Loves Children, perusahaan bakal mendukung pendistribusian paket buku bacaan anak ke 330 PAUD yang tersebar di Indonesia.

Angka 330 ini sendiri dikatakan Lee Taejin, terkait dengan usia keberadaan LG di Indonesia yang telah mencapai 33 tahun.

Penandatanganan nota kesepahaman antara LG dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia.

LG Loves Children sendiri merupakan salah satu pilar tanggung jawab sosial perusahaan LG di Indonesia. Berada dibawah yang memang dirancang untuk menitikberatkan perhatian pada perkembangan anak-anak Indonesia.

Dalam perwujudan kepedulian sosialnya di Indonesia, LG memiliki kampanye besar LG Loves Indonesia.

Selain LG Loves Children, kampanye ini memiliki tiga pilar lainnya. Ketiganya yaitu LG Loves Green yang lebih berfokus pada dukungan bagi penciptaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, LG Loves School yang memusatkan aktivitasnya untuk mendukung pendidikan serta LG Loves and Care yang pusat aktivitasnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut terkait dengan nota kesepahaman tersebut, setiap PAUD ini nantinya akan mendapatkan masing-masing empat paket buku, dengan tiap paketnya berisi tiga buku bacaan bagi anak usia dini.

Tak hanya pada pendistribusian, LG bahkan terlibat dalam pengembangan dan penyusunan dua buku bacaan yang bakal dibagikan ini.

Keduanya yang berjudul Tanaman Tomat Lilo dan Gina serta Ayo, Mengenal Bentuk! merupakan hasil kolaborasi LG dan Kemendikbudristek yang pengembangan isinya menyesuaikan dengan kebutuhan anak pada tingkat pendidikan usia dini.

Bersanding dengan pendistribusian buku bacaan ini, LG dan Kemendikbudristek juga menjalin komitmen bagi pendistribusian buku bagi guru pada tingkat sekolah dasar. Buku yang didistribusikan merupakan bahan acuan dalam proses kegiatan belajar mengajar sehari-hari.

“Kami berharap seluruh dukungan bagi anak usia dini dan usia pendidikan dasar ini dapat menjadi modal bagi semakin bertumbuhnya kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Lee Taejin.

Hal ini, menurutnya lagi, sejalan dengan salah satu visi besar LG dalam operasionalnya di berbagai negara yaitu Better Live for All.

“Menciptakan kehidupan lebih baik di masa mendatang, melalui kolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk pengembangan generasi mudanya,” ujar Lee Taejin lagi.

