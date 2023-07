Lirik dan Chord Gitar Nasonang Do Hita Nadua By Victor Hutabarat

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu Batak Nasonang Do Hita Nadua adalah yang diciptakan oleh S. Dis dan dipopulerkan oleh Victor Hutabarat. Lagu ini juga sempat dipopulerkan Lea Simanjuntak.

Lagu Batak Nasonang Do Hita Nadua ini berkisah tentang pasangan kekasih yang saling menyayangi dan hidup bersama selamanya. Saling mengingatkan dan berharap hidup bahagia berdua sampai tua.

Lirik dan Chord Gitar Nasonang Do Hita Nadua

Intro:

C G C G Bb G

Verse 1:

C Am G#6 G C

Nasonang do hita nadua, saleleng au rap dohot ho

C Am G#6 G C

Nang ro di na sarimatua, sai tong ingotonhu do ho

Chorus:

F C

Hupeop sude, denggan ni basam

Am D/F# Bb G

Huboto tu ahu do roham

Verse 2:

C Am G#6 G C

Nasonang do hita nadua saleleng au rap dohotho

Interlude: F C F Eb G



Verse 3:

C Am G#6 G C Gm7 C

Naeng ro di na sari matua sai tong ingotonhu do ho

Back to Chorus, Verse 2 (overtune 1=D)



Coda:

Bm Bb6 A G D

Saleleng au rap dohotho

(cr30/tribun-medan.com)