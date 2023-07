Lirik dan Chord Lagu Batak Unang Parmeam Meam Au By Joel Simorangkir 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – "Unang Parmeam Meam Au" merupakan lagu Batak yang dipopulerkan Joel Simorangkir dan diciptakan Joe Harlen.

Lirik Lagu Batak Unang Parmeam Meam Au dirilis pada 2018 ini menjadi salah satu singel Joel Simorangkir dari album kompilasi Best Hits Collection Vol. 34.

Lirik dan Chord Lagu Batak Unang Parmeam Meam Au

Intro :

Am F Dm Bm E

Am

Ho do na mandokkon jolo tammat au

Dm

sai nimmu do tu au

G

ho do namandokkon jolo horja au

C E

sai nimmu do tu au..

A

ho do namandokkon ikkon sabar au

Dm

sai nimmu do tu au

Am E

sai tarpaima sai tarpaima

Am F E

sai hupaima

Am

Molo dung husukkun ho da hasian

Dm

parbogason tai

G

sai tarilu-ilu ho da hasian

C E

lao mangalusi au..

A

hata naung tapuduni ni saleleng on

Dm

hutiop doi gomos

Am E

sabar do au, sabar do au

Am G

paimahon ho

Reff :

C G

Unang gabusi au ito

F C Am

unang marsandiwara ho..

C G

molo so olo ho tu au

F C

paboa aha alana da

Am E

unang parmeam-meam au

F E

unang parmeam-meam au..u

Interlude : Am F Dm Bm E Am F E

Am

Molo dung husukkun ho da hasian

Dm

parbogason tai

G

sai tarilu-ilu ho da hasian

C E

lao mangalusi au..

A

hata naung tapuduni ni saleleng on

Dm

hutiop doi gomos

Am E

sabar do au, sabar do au

Am G

paimahon ho

Reff :

C G

Unang gabusi au ito

F C Am

unang marsandiwara ho

C G

molo so olo ho tu au

F C

paboa aha alana da

Am E

unang parmeam-meam au

F E Em E

unang parmeam-meam au..u

C G

Unang gabusi au ito

Musik : F C

G

molo so olo ho tu au

Musik : F C

Am E

unang parmeam-meam au

F E Am

unang parmeam-meam au..

Outro : D G D

(cr30/tribun-medan.com)