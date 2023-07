TRIBUN-MEDAN.com - 2 tahun menunggu, Julie Estelle melahirkan anak pertama.

Bayi perempuan yang cantik itu diberi nama Brielle Leia Tjiptobiantoro.

Kehidupan Julie Estelle dan David Tjiptobiantoro semakin lengkap dengan kehadiran buah hati mereka.

Julie Estelle Umumkan Hamil Anak Pertama, 2 Tahun Menunggu Kehadiran Buah Hatinya (Instagram)

Seperti apa kisah lengkapnya?

Kabar bahagia datang dari artis Julie Estelle.

Istri David Tjiptobiantoro itu melahirkan anak pertamanya berjenis kelamin perempuan.

Hal tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram Julie Estelle pada Sabtu (29/7/2023).

Sang artis juga mengumumkan nama sang anak yakni Brielle Leila Tjiptobiantoro.

Baca juga: Julie Estelle Umumkan Hamil Anak Pertama, 2 Tahun Menunggu Kehadiran Buah Hatinya

Julie Estelle dan David Tjiptobiantoro memang menantikan kehadiran anak pertamanya ini sejak menikah pada dua tahun lalu.

"A baby fills a place in your heart you never knew was empty (seorang bayi mengisi sebuah tempat di hatimu yang tak pernah kamu ketahui jika tempat itu kosong)," tulis Julie Estelle.

Ia tidak membagikan foto persalinan anak pertamanya itu di akun media sosialnya.

Kemudian adik dari Cathy Sharon tersebut juga tidak memperlihatkan wajah anaknya.

Julie Estelle hanya membagikan foto tangan David Tjiptobiantoro yang sedang memangku tangannya.

2 Tahun Menunggu, Julie Estelle Melahirkan Anak Pertama, Diberi Nama Brielle Leila Tjiptobiantoro

Lalu keduanya mereka terlihat sama-sama sedang menopang kaki mungil anak yang baru dilahirkan.