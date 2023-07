Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Boasa Ingkon Pajumpang By Joy Tobing 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lirik Lagu Batak Boasa Ingkon Pajumpang ini penuh pesan makna dan haru

Ini dia Lirik dan Chord Gitar Lagu Batak Boasa Ingkon Pajumpang yang dibawakan Joy Tobing.

C Dm

Borngin soada donganki

G C

tading sasada au disi

Am F

dilage-lage podoman ki

C G C G

tung dao, dao ho sian au

C Dm

Rurus, tarsongon bulung

G C

Ruccus, gulang tu toru

Am F

songoni ma nang rohakku

C G C G

bereng au, ito dahasian

REFF Lagu:

C G

Boasa ikkon pajumpang

Dm G C

hape..e ikkon marsirang

F

boasa ma ho hutanda

C G C G

dang tardok au sude na hasian

C Dm

Dang boi huhalupahon

G C

dang boi mago sian rohakki

Am F

holan ho do dingolukku

C G C G

nangpe tung dao ho sian au

Musik : G C Dm G C

Am F C G C G

Am F

holan ho do dingolukku

C G C

nangpe tung dao ho sian au

C G

Boasa ikkon pajumpang

Dm G C

hape..e ikkon marsirang

F

boasa ma ho hutanda

C G C G

dang tardok au sude na hasian

(cr30/tribun-medan.com)