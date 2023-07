Pekan Ini, Harga Sejumlah Bahan Pangan Terpantau Naik, Berikut Rinciannya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pekan ini sejumlah harga bahan pangan seperti cabai rawit, cabai caplak, tomat dan bawang putih terpantau melonjak pada Minggu (30/7/2023)

Berdasarkan pantauan Tribun Medan di Pasar Tradisional Kampung Lalang Medan, saat ini harga cabai caplak barada di angka Rp 40 ribu per kilogram.

Harga tersebut naik sebesar Rp 4 ribu dari harga pekan lalu yaitu Rp 36 ribu per kilogram.

"Cabai caplak lah naik, tomat sama cabai rawit," Ujar Mulyani satu diantara pedagang sayuran di Pasar Kampung Lalang Medan, kepada Tribun Medan, Minggu (23/7/2023).

Sedangkan cabai rawit yang biasa dibandrol Rp 32 ribu per kilogram, kini berangsur-angsur naik menjadi Rp 36 ribu per kilogram.

Kemudian, komoditas tomat juga terpantau melonjak menjadi Rp 12 per kilogram dari harga biasanya Rp 8 ribu per kilogram dan bawang putih masih melambung tinggi diangka Rp 40 ribu per kilogram.

Sementara itu, ayam potong turun menjadi Rp 26 ribu per kilogram, cabai merah Rp 28 ribu per kilogram dan bawang merah Rp 28 ribu per kilogram

Berikut update harga pangan di Pasar di Kota Medan

1. Bawang merah Rp 28.000 per kg

2. Bawang putih Rp 40.000 per kg

3. Cabai merah Rp 28.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 36.000 per kg

5. Ayam potong Rp 26 ribu per kilogram.

6. Tomat Rp 12.000 per kg

7.Telur ayam ras Rp 53.000 per papan

8. Minyak Goreng Curah Rp 13.500 per Kg

9.Gula pasir Rp 15 ribu - Rp 16 ribu per kilogram.

10. Cabai caplak Rp 40 ribu per kilogram

11. Beras 10 Kg premium Rp 124 ribu

