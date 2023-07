Drakor Youth of May, Kisah Cinta di Tengah Pemberontakan Gwangju tahun 1980, Berikut Sinopsisnya

Drakor Youth of May

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Youth of May adalah serial drama Korea Selatan yang berlatar belakang Pemberontakan Gwangju tahun 1980.

Drama Youth of May dibintangi Lee Do Hyun dan Go Min Si.

Drakor Youth of May disutradarai oleh Song Min Yeop yang juga menyutradarai drama Doctor Prisoner, serta naskahnya ditulis oleh Lee Kang.

Sinopsis Youth of May

Youth of May adalah drama tentang dua orang muda yang terseret dalam Pemberontakan Gwangju yang pecah pada Mei 1980.

Hee-tae (diperankan oleh Lee Do-hyun) dan Kim Myung-hee (diperankan oleh Go Min-si).

Hwang Hee-tae adalah seorang pria yang cerdas dan penuh semangat.

Dia bisa masuk ke sekolah kedokteran di Universitas Nasional Seoul karena dia pintar.

Dia juga pandai bermusik.

Kim Myung-hee, di sisi lain, hidup sebagai pengembara di Gwangju.

Meskipun dia tinggal sendirian, dia menghabiskan hari-harinya dengan melakukan berbagai kegiatan sebagai perawat.

Berkat sifatnya yang rajin dan bersemangat, Myung-hee selalu mengambil kesempatan untuk melakukan hal yang benar dan baik.

Kisah cinta Hee-tae dan Myung-hee selalu penuh dengan tawa dan senyuman.

Sejak pertama kali mereka bertemu, mereka sudah merasa bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama.

Namun, cinta mereka tidaklah berjalan mudah.

Masa-masa penuh gejolak, dan hubungan Hee-tae dan Myung-hee diuji oleh satu demi satu kejadian buruk.

Di tengah kekacauan yang melanda Seoul, bisakah takdir menyatukan mereka?

(cr30/tribun-medan.com)