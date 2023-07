Ini Alasan Kenapa Kamu Harus Nonton Drakor The Killing Vote, Kisah Misterius Topeng Anjing

Drama The Killing Vote tayang pada Kamis, 10 Agustus mendatang dan dapat disaksikan di platform Prime Video.

TRIBUN-MEDAN.COM - Drakor The Killing Vote adalah drama yang mengangkat kisah misterius dari sosok yang dikenal sebagai Gae Tal atau topeng anjing.

The Killing Vote akan premiere di platform Prime Video pada bulan Agustus mendatang.

Drama The Killing Vote ini akan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama, seperti Park Hae-jin, Park Sung-woong, dan Lim Ji-yeon sebagai pemeran utamanya.

Selain diisi oleh artis dan aktor yang terkenal, berikut beberapa alasan mengapa kamu harus menonton drakor The Killing Vote.

1. Digarap Sutradara Berpengalaman

Drama ini digarap oleh sutradara Park Shin Woo, yang sebelumnya telah mengarahkan beberapa drama terkenal.

Selain The Killing Vote , Park Shin Woo pernah menggarap drakor seperti When the Stars Gossip (2023) dan Encounter (2018).

2. Diadaptasi dari Webtoon Situs Kakao

Mengutip Soompi, drama The Killing Vote diadaptasi dari komik web (webtoon) di situs Kakao yang juga berjudul National Death Penalty Vote.

Versi komik ini ditulis oleh penulis Um Se Yun dan diilustrasikan oleh Jung Yi Pum.

Webtoon populer ini telah diadaptasi menjadi serial dan telah menarik setidaknya 130 juta pembaca di platform Kakao Webtoon dan Kakao Page.

3. Hubungan yang Kompleks

Karakter Kim Moo Chan, Joo Hyun, dan Kwon Suk Joo akan menghadapi kompleksitas karena perbedaan sifat.

Terutama pada Moo Chan dan Hyun, dua polisi ini akan mengalami perbedaan pendapat karena gaya investigasi yang berbeda saat menyelidiki sosok Gae Tal yang memulai fenomena pengambilan suara hukuman mati secara besar-besaran.