Lima Desainer Mancanegara Ikut Serta di Ajang Makassar F8

Lima desainer mancanegara dari Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina dan Laos ikut serta di Makassar International Eight Festival and Forum (F8).

TRIBUN-MEDAN.com, MAKASSAR - Penyelenggara Makassar International Eight Festival and Forum (F8) menyebutkan lima perancang busana atau desainer mancanegara dari Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina dan Laos akan ikut serta dalam ajang tersebut.

Direktur PT Festival Delapan Wawan Setiawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, mengatakan Makassar F8 digelar pada 23-27 Agustus 2023 dan ada sejumlah peserta dan tamu dari mancanegara bakal meramaikan agenda tahunan itu.

"Event internasional ini sudah digelar sejak tahun 2016 dan setiap tahunnya itu selalu mempertunjukkan hal spektakuler. Peserta dan pengunjung juga banyak dari mancanegara," ujarnya.

Wawan Setyawan mengatakan Makassar F8 selalu dinantikan oleh desainer-desainer kondang Indonesia karena hampir semua desainer kenamaan sudah sering ikut dalam ajang tersebut.

Meski demikian, pihaknya juga tetap memberikan ruang yang luas kepada perancang busana lokal untuk menampilkan karya-karyanya di ajang itu.

"Desainer dari Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, dan Laos itu sudah konfirmasi ke kita dan mereka antusias ingin ikut," katanya.

Lima desainer mancanegara ini nantinya berkolaborasi dengan desainer lokal demi menampilkan maha karya di bidang fesyen.

“Jadi ciri khasnya negara-negara yang lima itu akan ditampilkan di panggung F8. Kita lihat kolaborasinya dengan desainer lokal yang khas dengan batik lontaranya,” ujarnya.

Wawan Setyawan menyatakan F8 akan hadir dengan memaksimalkan akar budaya dan berkontribusi dalam peningkatan mutu serta kualitas manusia yang dipadukan dalam unsur modernisasi atau pembaharuan yang berjalan dengan pesat.

Hal ini akan dipadukan dengan kekayaan seni dan budaya dari seluruh Indonesia sebagai warisan bangsa yang besar.

F8 pun berharap dapat terus membangkitkan industri ekonomi kreatif dan sektor lainnya.

Makassar F8 sendiri singkatan dari fiction writer and font, flora and fauna, food and fruit, selain fusion music, film, fashion, fine arts, folk.

